Les opérateurs télécoms doivent se repositionner pour exploiter toutes les opportunités du marché. Et pour ce faire, ils ont besoin de l’ensemble de l’écosystème. Pour les opérateurs, il n’y aura pas de transformation de la téléphonie mobile sans collaboration.

La demande mondiale en données mobiles continue inlassablement sa progression. Depuis la mise en service des premiers réseaux 5G commerciaux en 2019, le trafic internet mobile n’a cessé de croître, suralimenté par les abonnés qui consomment des médias en streaming dans des proportions toujours plus importantes. Avec la prolifération des services d’IA, grands consommateurs de données, pour les particuliers comme pour les entreprises, les prévisions de Nokia indiquent que le trafic de données pourrait être multiplié par un facteur variant entre quatre et neuf d’ici 2030.

Nous pouvons donc compter sur une perspective très positive de la demande en services mobiles à long terme.

Cependant, la réalité commerciale actuelle raconte une histoire différente. Les courbes des revenus des opérateurs télécoms restent relativement plates et les taux d’intérêt élevés posent des défis considérables.

Dans le même temps, la couverture à bande moyenne de la 5G n’a été déployée que sur environ 30 % de toutes les stations de base dans le monde, à l’exception de la Chine. En d’autres termes, une grande partie de la capacité de la 5G reste à construire. Des investissements urgents sont donc nécessaires pour débloquer la capacité spectrale supplémentaire des réseaux si l’on veut être en mesure de répondre à l’augmentation du trafic et à l’évolution des exigences des abonnés. Les opérateurs télécoms reconnaissent que ce travail est essentiel car ils jouent un rôle crucial: fournir une connectivité et des services à une société de plus en plus numérisée.

Les opérateurs télécoms doivent donc faire face à deux priorités majeures. Premièrement, ils doivent immédiatement rehausser leurs niveaux d’efficacité et réussir à faire plus avec moins. Deuxièmement, ils doivent se positionner en tant que champions du numérique afin de maximiser toutes les opportunités de croissance et ainsi créer une perspective d’investissement plus attrayante.

Côté réseau, qui représente leur machine à générer des revenus conséquents, ils devront pérenniser tous les investissements, assurer la transition vers des réseaux ouverts basés dans le cloud, et préparer une évolution en douceur vers la 6G, tout en tenant tous leurs engagements ESG.

Faire plus avec moins : nouvelles options de monétisation des réseaux

L’encombrement des marchés de la téléphonie mobile pour les abonnés et la compression des prix génère une pression sur les marges. Toutefois, les innovations dans les domaines du cloud, de l’IA, des API et d’autres technologies de pointe offrent un certain répit aux opérateurs télécoms en leur permettant de dégager de nouvelles sources de revenus et de réduire leurs coûts.

Diverses initiatives, incluant la mise en œuvre de l’automatisation, l’amélioration de l’efficacité du réseau et la monétisation de nouveaux services, les aident à progresser en termes de rentabilité et de réduction du coût total de possession de leurs réseaux. Mais compte tenu des contraintes actuelles, les opérateurs télécoms devront faire preuve d’intelligence dans leurs investissements et choisir en priorité ceux qui auront le plus d’impact.

Le découpage du réseau est un excellent exemple de la manière dont les opérateurs télécoms peuvent monétiser les nouvelles capacités du réseau et offrir aux entreprises des applications et des services sur mesure. Combinant la latence ultra-faible de la 5G Autonome, la sécurité renforcée des données et la puissance de calcul à la périphérie, le découpage du réseau crée des opportunités de revenus dans un grand nombre de secteurs d’activité. Ce potentiel peut même inclure des cas d’utilisation émergents pour le grand public, dans les domaines de la réalité étendue et des vêtements intelligents. L’économie émergente des API apporte aussi d’autres opportunités de sources de revenus, favorisant l’innovation et augmentant le rendement des investissements dans les réseaux. En construisant une plateforme de monétisation du réseau avec la technologie Network-as-Code, les opérateurs peuvent exposer les API du réseau de manière contrôlée et monétisable aux développeurs d’applications et aux applications sur le réseau.

La nécessité est mère de la réinvention

Les dirigeants des opérateurs télécoms sont parfaitement conscients des pressions qui peuvent les pousser à redéfinir leurs activités dans un contexte économique en mutation. Au-delà de leurs origines de fournisseurs télécoms, elles deviennent des entreprises technologiques et des champions du numérique et contribuent à la transformation numérique des entreprises et de la société dans son ensemble.

Il est encourageant de constater que de nombreux opérateurs télécoms sont déjà bien avancés sur cette voie. Mais le parcours qu’ils choisissent est spécifique à chacun d’eux. Chaque équipe de direction a sa propre vision, développée autour d’un ensemble spécifique de circonstances, incluant investissements historiques, positions et avantages établis, empreinte géographique et opportunités commerciales.

Par conséquent, dans cinq ans, chaque opérateur télécoms proposera un réseau qui sera forcément différent de celui de ses concurrents. Les déploiements de réseaux ont toujours exigé un certain niveau de personnalisation. En revanche, les futurs réseaux 5G Autonomes et 5G Avancés porteront la personnalisation à un niveau nettement supérieur. Aucune mise en œuvre ne ressemblera à une autre.

Les architectures de réseau seront conçues pour s’aligner sur les objectifs stratégiques de chaque opérateur. La plupart de leurs directeurs généraux et directeurs de la technologie avec lesquels je m’entretiens pensent que pour y parvenir, leurs réseaux devront nécessairement évoluer vers des solutions ouvertes et basées dans le cloud. Ils sont aussi conscients que les ressources sont limitées. Les nouveaux logiciels et équipements doivent fonctionner parallèlement à l’infrastructure existante afin d’obtenir la valeur maximale des investissements antérieurs.

S’engager à collaborer

Aucun fournisseur ne peut, à lui seul, soutenir les opérateurs télécoms dans cette mission. Créer de nouveaux modèles commerciaux pour fonder une croissance durable exige le soutien de tout l’écosystème, incluant opérateurs de réseaux, hyperscalers, fabricants de puces, développeurs de logiciels et d’applications, et bien plus encore. Cela implique une ouverture de la part de toutes les parties prenantes et une collaboration étroite à tous les niveaux du secteur.

Le pragmatisme devient un impératif. La transition vers un avenir ouvert, basé sur le cloud et exposé aux API prendra du temps. Les solutions Open RAN et Cloud RAN côtoieront les radios d’ancienne génération dans des environnements de réseaux hybrides multifournisseurs. Pour aider les opérateurs télécoms à gérer une telle complexité, l’excellence en matière d’ingénierie et le travail en équipe seront indispensables.

Les exigences de durabilité

Si l’utilisation croissante de l’IA, des fonctions dans le cloud et à la périphérie sont des opportunités pour les opérateurs télécoms, elles posent aussi certains défis. En plus de fournir la connectivité, l’infrastructure de réseau elle-même doit répondre à des exigences accrues en matière de calcul. Simultanément, et compte tenu des objectifs « Net-Zéro » et de la volatilité des coûts de l’énergie, les besoins massifs en traitement des futurs réseaux devront être compensés par une consommation d’énergie réduite.

Une multitude de choix prennent une importance critique, tels que les équipements des stations de base, le système sur puce (System-on-Chip ou SoC) et les modalités de gestion des charges de travail, les solutions logicielles et de gestion de réseau. Si les opérateurs télécoms veulent s’implanter sur les marchés industriels et dans les entreprises, ils ne pourront pas se permettre de sacrifier les niveaux de performances au profit de l’efficacité. Des processeurs spécialisés pour les télécommunications, incluant des conceptions plus avancées et des accélérateurs matériels sont absolument nécessaires. D’ailleurs, les fabricants de semi-conducteurs collaboratifs continuent à faire des progrès dans ce domaine.

Des fondations à l’épreuve du temps

Grâce à une approche concertée, l’écosystème bénéficie d’une expertise technique et d’une capacité de R&D suffisantes pour relever les plus grands défis de l’industrie actuelle. Nokia est convaincu que des partenariats intersectoriels joueront un rôle déterminant.

L’orientation de l’industrie est claire et les opérateurs télécoms doivent être assurés que les choix qu’ils font aujourd’hui seront les bases d’une flexibilité et d’une longévité maximales. Ensemble, nous construisons les fondations sur lesquelles la société devra réussir sa transformation numérique. Il est donc indispensable que ces fondations soient robustes, adaptables et à l’épreuve du temps.

_____________________________

Par Tommi Uitto, Président des réseaux mobiles, Nokia

