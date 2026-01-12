Face à la multiplication des cyberattaques, les équipes de sécurité croulent sous les données sans toujours savoir comment les exploiter efficacement. La Threat Intelligence (TI) apporte une réponse structurée à ce défi, mais encore faut-il savoir quand et comment la déployer.

Dans ce livre blanc, Kaspersky propose un tour d’horizon complet de la Threat Intelligence, depuis ses origines dans les années 2000 jusqu’aux pratiques actuelles. Le document rappelle d’abord une évolution significative : si la TI reste majoritairement utilisée à des fins techniques (détection, blocage, réponse à incident), son usage s’étend désormais à la prise de décision stratégique et à la gestion des risques, y compris dans les organisations de taille moyenne.

L’intérêt principal de ce guide réside dans son approche pragmatique. Il détaille les cas d’usage concrets : hiérarchisation des menaces selon leur niveau de risque, création de stratégies de détection intégrées aux SIEM et EDR, simulation d’attaques basées sur les profils de pirates connus, ou encore enrichissement des bases d’incidents pour les plateformes SOAR.

Le document insiste sur un point essentiel : une TI mal adaptée aux spécificités de l’entreprise risque d’augmenter le nombre de faux positifs plutôt que de renforcer la sécurité. Les auteurs recommandent ainsi de partir des données internes existantes (journaux de pare-feu, IDS, applications) avant d’intégrer des sources externes, et d’adopter une approche fondée sur l’identification des actifs les plus critiques.

Enfin, le livre blanc détaille le rôle des plateformes TIP (Threat Intelligence Platform) pour agréger et opérationnaliser les renseignements provenant de sources multiples, et présente l’offre Kaspersky articulée autour de quatre axes : technique, opérationnel, stratégique et tactique.

