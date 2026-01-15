Le rapport « État de l’orchestration et de l’automatisation agentiques » révèle que la plupart des entreprises utilisent désormais des agents IA, mais que seulement 1 cas d’usage sur 10 est mis en production. Les risques, la complexité et le manque de compétences freinent les progrès.

Camunda, leader de l’automatisation agentique, a publié aujourd’hui son rapport « État de l’orchestration et de l’automatisation agentiques 2026 ». Ce rapport révèle que près des trois quarts (73 %) des entreprises admettent un décalage entre leur vision de l’IA agentique et la réalité actuelle. Bien que 71 % des entreprises déclarent utiliser des agents IA, seulement 11 % des cas d’usage de l’IA agentique ont été mis en production au cours de l’année écoulée. De plus, 50 % estiment qu’une IA agentique non maîtrisée risque d’aggraver les problèmes liés à des processus et des automatisations mal implémentés. Selon le rapport, si de nombreuses organisations expérimentent ou envisagent d’expérimenter des agents d’IA, la confiance demeure un frein majeur à leur adoption à plus grande échelle :

84 % s’inquiètent des risques opérationnels liés à l’IA dans les processus quotidiens lorsque le service informatique ne dispose pas des contrôles appropriés.

80 % déplorent le manque de transparence quant à l’utilisation de l’IA.

66 % évoquent des problèmes de conformité liés à l’utilisation d’agents d’IA.

Par conséquent, l’adoption de l’IA agentique est inégale : 80 % indiquent que la plupart de leurs agents d’IA sont des chatbots ou des assistants qui résument ou répondent aux questions, au lieu de gérer des cas critiques.

Par ailleurs, 48 % affirment que leurs agents d’IA fonctionnent en silos et ne sont pas intégrés aux processus métier de bout en bout.

« Le potentiel de l’IA agentique est indéniable, mais la confiance reste le principal obstacle à son adoption », a déclaré Kurt Petersen, senior vice president customer success chez Camunda. « À l’heure actuelle, la prudence avec l’IA agentielle empêche de nombreuses organisations de dépasser le stade des projets pilotes ou des cas d’usage isolés. Sans cadre clair et sans visibilité, les agents resteront en marge de l’activité. Une fois la confiance établie, les agents pourront devenir de puissants multiplicateurs au sein des processus encadrés, au lieu d’être de simples copilotes ou chatbots cloisonnés. »

L’impact de l’automatisation est indéniable, mais la complexité dépasse le contrôle

Le rapport souligne que la majorité (95 %) des organisations ont constaté une croissance de leur activité grâce à l’automatisation des processus au cours de l’année écoulée (contre 87 % l’année précédente). En moyenne, les organisations ont automatisé 48 % de leurs processus et estiment que ce chiffre pourrait atteindre 64 %. Près de quatre sur cinq (79 %) prévoient d’augmenter leurs dépenses d’automatisation, avec des budgets qui devraient progresser de 20 % en moyenne au cours des deux prochaines années.

Parallèlement, les architectures IT se distribuent davantage et le nombre de points de terminaison impliqués dans chaque processus augmente. En effet, plus des trois quarts (76 %) des organisations affirment que le volume et la diversité des points de terminaison croissent de façon exponentielle. Par conséquent, 85 % des personnes interrogées affirment avoir besoin de meilleurs outils pour gérer les interactions entre les processus, ce qui souligne la difficulté pour les organisations de tirer pleinement parti de leurs investissements en IA et en automatisation.

L’orchestration agentique est le nouveau modèle opérationnel, mais sa maturité actuelle fait encore défaut

L’orchestration agentique combine l’orchestration déterministe et dynamique des processus métier, en s’appuyant sur des agents pour ajouter un raisonnement dynamique aux processus et leur permettre de s’adapter en temps réel.

Le rapport met en lumière les points suivants :

88 % estiment que l’IA doit être orchestrée à travers les processus métier pour que les organisations puissent tirer le meilleur parti de leurs investissements en IA.

90 % estiment que l’IA doit être orchestrée comme tout autre point de terminaison au sein des processus métier automatisés afin de garantir la conformité réglementaire.

85 % déclarent ne pas avoir encore atteint le niveau de maturité des processus requis pour mettre en œuvre l’orchestration agentique.

« L’orchestration agentique, et non les agents isolés, est la clé pour combler l’écart entre la vision et la réalité de l’IA », a ajouté Petersen. « L’orchestration déterministe a toujours établi des garde-fous structurés. En la combinant à des modèles d’orchestration dynamiques pour tirer parti du raisonnement entre les agents d’IA, les personnes et les systèmes dans les processus de bout en bout, les entreprises peuvent bâtir une base solide pour des agents d’IA en qui elles peuvent avoir pleinement confiance. C’est l’automatisation des agents d’entreprise en pratique, et c’est ainsi que les organisations transformeront les expérimentations actuelles en IA en capacités durables et essentielles à leur activité. »

Ressources supplémentaires

– Les infographies du rapport sont disponibles ici

– Pour télécharger le rapport, cliquez ici

– Pour en savoir plus sur le rapport, inscrivez-vous au webinaire

– Pour plus d’informations sur Camunda, consultez camunda.com

