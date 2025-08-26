Certes, il ne les compte plus, mais Elon Musk ouvre un nouveau front judiciaire. Ses sociétés X Corp. et xAI ont déposé une plainte antitrust devant la cour fédérale du district nord du Texas (Fort Worth) contre Apple et OpenAI. La plainte décrit “l’histoire de deux monopolistes” qui auraient verrouillé des marchés en conjuguant l’intégration de ChatGPT à iOS et des pratiques d’App Store défavorables aux concurrents, causant un préjudice chiffré en milliards de dollars.

Alors que l’on a parlé cet été d’accords éventuels entre Apple et Google, voire entre Apple et Anthropic, Elon Musk se sent mal aimé et veut imposer son IA Grok à tous. Au cœur du dossier, l’accord Apple-OpenAI annoncé en juin 2024 : selon xAI, l’intégration de ChatGPT dans Apple Intelligence ferait de ChatGPT “le seul” agent conversationnel à bénéficier d’un flux massif de requêtes issues de centaines de millions d’iPhone, accélérant encore son avantage d’échelle. La plainte ajoute qu’Apple aurait “dépriorisé” des apps rivales et ralenti leurs revues, freinant Grok et d’autres chatbots dans leur accès aux utilisateurs et aux données de terrain qui améliorent les modèles.

Le document soutient qu’OpenAI détiendrait “au moins 80 %” du marché des chatbots génératifs, et que l’entente alléguée verrouillerait à la fois le marché des assistants IA et, par ricochet, celui des smartphones, en limitant l’essor d’apps “super-app” capables de substituer certaines fonctions du téléphone. Les plaignants demandent des injonctions et des dommages-intérêts.

D’après ce que nous comprenons de ce dossier, X et xAI attaquent Apple et plusieurs entités d’OpenAI pour violations multiples du Sherman Act, complot civil et manquements à la loi antitrust texane. OpenAI a réagi en parlant d’un « nouvel épisode du schéma de harcèlement de M. Musk ».

De son côté Apple a rappelé que son accord avec OpenAI n’est pas exclusif et a confirmé être en discussion avec Google pour intégrer Gemini sur iPhone. La firme a également contesté l’idée d’un traitement de faveur dans l’App Store et rappelle promouvoir “des milliers d’apps” via des classements et sélections “objectives”.

L’action s’inscrit bien évidemment dans cette confrontation plus large entre Elon Musk et OpenAI qui anime l’univers de la Tech depuis un an : le fondateur de xAI, ancien co-fondateur d’OpenAI, multiplie en effet les offensives judiciaires contre l’évolution d’OpenAI vers un modèle commercial, et a même tenté un rachat avorté à 97,4 milliards de dollars. La saga se poursuit donc et s’étend désormais aux partenaires d’OpenAI.

