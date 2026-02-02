L’éditeur américain Commvault enrichit sa plateforme de cyberrésilience avec des fonctionnalités taillées pour les environnements Google Cloud : sauvegardes inviolables, restauration applicative accélérée et outils de conformité pour Google Workspace.

Les ransomwares ne se contentent plus de chiffrer les données de production. Ils visent désormais directement les infrastructures de sauvegarde, privant les entreprises de leur dernier recours. Face à cette évolution tactique des attaquants, Commvault renforce son partenariat avec Google Cloud en déployant trois nouvelles fonctionnalités destinées aux environnements cloud et hybrides, trois briques orientées reprise après incident, protection « immuable » et eDiscovery.

Selon SentinelOne, 80 pour cent des entreprises disent observer une hausse de la fréquence des attaques visant le cloud. Les interruptions après une attaque par ransomware durent en moyenne plus de 24 jours rappelant qu’il existe une frontière entre « restaurer des données » et « remettre l’activité de l’entreprise pleinement en production ».

Des sauvegardes que personne ne peut toucher

La première brique, baptisée Air Gap Protect, vise à rendre les copies de sauvegarde non modifiables et non supprimables, y compris par des comptes à privilèges. Elle crée un espace de stockage virtuellement isolé au sein de Google Cloud. Les sauvegardes y sont immuables et indélébiles : aucun utilisateur, administrateur compris, ne peut les modifier ou les supprimer. Cette approche neutralise deux menaces majeures : les attaques externes par ransomware et les risques internes, qu’ils soient malveillants ou accidentels. L’éditeur y ajoute un niveau d’archivage optimisé pour la rétention longue durée, répondant aux exigences réglementaires croissantes.

Restaurer une application en minutes plutôt qu’en jours

Le second ajout, Cloud Rewind, s’attaque au talon d’Achille de nombreuses stratégies de reprise d’activité : le temps de restauration. Restaurer une VM est une chose, reconstruire une application et ses dépendances en est une autre. Là où les méthodes traditionnelles peuvent nécessiter des heures voire des jours pour reconstruire un environnement applicatif complet, Cloud Rewind promet une restauration quasi instantanée des applications cloud avec l’ensemble de leurs dépendances.

L’eDiscovery simplifié pour Google Workspace

Troisième volet de cette annonce : des capacités de recherche avancée pour les sauvegardes Google Workspace. Les équipes juridiques et conformité peuvent désormais localiser et exporter rapidement depuis les sauvegardes, les emails, fichiers et autres données pertinentes lors d’audits, de litiges ou d’enquêtes internes. L’objectif affiché : réduire le recours aux solutions eDiscovery tierces, souvent coûteuses, tout en garantissant le respect des obligations légales.

Un contexte qui justifie l’investissement

Ces extensions « Google Cloud » de Commvault s’inscrivent dans un contexte de large augmentation des attaques contre les infrastructures cloud et d’intensification des pressions réglementaires.

« La vraie cyber-résilience ne consiste pas seulement à avoir une sauvegarde, mais à avoir confiance dans sa récupération », rappelle Bastien Bobe, Security Field CTO chez Commvault. Une formule qui traduit le positionnement de l’éditeur : dépasser la simple logique de backup pour construire une capacité de reprise complète et rapide.

Côté disponibilité, Air Gap Protect pour Google Cloud est accessible immédiatement. Cloud Rewind et la protection Google Workspace sont proposés via le Google Cloud Marketplace. Les fonctionnalités de recherche de conformité restent en accès anticipé, avec une disponibilité générale prévue au premier semestre 2026.

L’offre de Commvault est originale et bien intégrée : elle devrait séduire les clients de Commvault qui hébergent des workloads sur Google Cloud. Mais elle n’est pas unique. On rappellera que Rubrik, Veeam et Cohesity multiplient eux aussi les intégrations et les narratifs autour de l’immutabilité, du coffre isolé et de la reprise rapide. Preuve que ces sujets de résilience sont toujours aussi critiques en 2026.

