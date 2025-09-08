Entre sites distants, périphérie numérique et workloads IA massifs, les données se dispersent et exposent de nouvelles vulnérabilités. Les solutions de protection doivent s’adapter. De la périphérie aux workloads à l’échelle du pétaoctet, HyperScale Edge et HyperScale Flex apportent souplesse et puissance. Une double approche qui accélère la reprise après incident tout en blindant la sécurité contre les ransomwares.

Il y a longtemps que la protection des données ne se limite plus aux datacenters. Avec la multiplication des sites distants, des environnements périphériques et des workloads massifs liés à l’IA, les entreprises voient leur système d’information s’étendre dans de multiples directions et lieux et leur surface d’attaque s’élargir considérablement. Le rapport 2024 de Verizon souligne que les attaques ciblant les équipements en périphérie et les VPN ont bondi à 22 %, soit huit fois plus qu’en 2023.

Pour mieux sécuriser ces environnements dispersés Commvault enrichit son portefeuille HyperScale avec deux nouveaux modèles : HyperScale Edge et HyperScale Flex, venant compléter l’appliance intégrée HyperScale X.

Pour rappel, Commvault HyperScale X est une solution de protection des données conçue pour offrir une cyber-résilience avancée dans des environnements hybrides et multi-cloud. Elle repose sur une architecture évolutive dite « scale-out », qui permet d’adapter facilement les capacités de stockage et de sauvegarde en fonction des besoins croissants des entreprises. Disponible sous forme d’appliance ou de logiciel déployable sur du matériel validé, HyperScale X combine sauvegarde, restauration, sécurité renforcée contre les ransomwares et gestion centralisée des données. La solution est donc désormais complétée par deux variantes…

HyperScale Edge : cyber-résilience au plus près des sites distants

Pensé pour les magasins, succursales et centres logistiques où l’espace et les ressources IT sont limités, HyperScale Edge permet la sauvegarde et la restauration locales. La solution s’installe sur du matériel validé chez Dell, HPE ou Lenovo, offrant une approche reproductible et simple pour protéger les données critiques en périphérie. Cette solution apporte une résilience intégrée et une protection avancée contre les ransomwares qui sécurise les opérations multi-sites.

HyperScale Flex : haute performance et workloads IA

De son côté, HyperScale Flex cible les environnements les plus exigeants, qu’il s’agisse de télécoms, de santé ou de charges de travail IA/ML nécessitant plusieurs pétaoctets. Sa conception modulaire lui permet de s’appuyer sur des baies flash externes certifiées (Pure Storage, VAST Data, et bientôt HPE). Selon Maciej Kranz (Pure Storage), cette combinaison « fournit une plateforme massivement évolutive et performante pour protéger les données à l’échelle du pétaoctet ». Pour répondre aux exigences des workloads intensifs à grande échelle, il fallait une nouvelle approche permettant d’accélérer la reprise après incident sans peser sur les applications. C’est exactement la vocation de HyperScale Flex.

Un écosystème étendu et une stratégie de choix

Avec ces ajouts, Commvault propose aux entreprises « le meilleur des deux mondes : flexibilité et cyber-résilience de pointe », explique Pranay Ahlawat, directeur de la technologie et de l’IA chez l’éditeur. Le partenariat avec Dell, HPE, Lenovo, Pure Storage et VAST Data illustre la volonté d’intégrer HyperScale à un écosystème matériel déjà largement implanté en entreprise, réduisant ainsi les freins au déploiement.

Commvault HyperScale incarne une approche moderne de la gestion des données, alliant flexibilité, performance et sécurité pour répondre aux défis actuels liés à la croissance des données et des cybermenaces. HyperScale Edge est d’ores et déjà disponible en licence ou abonnement, tandis qu’HyperScale Flex est proposé en programme Early Adopter. Pour les DSI et RSSI, ces nouveautés traduisent une évolution stratégique : rapprocher la protection des données des sites où elles sont générées tout en anticipant les besoins colossaux liés aux workloads IA.

COMMVAULT ACQUIERT SATORI CYBER

Parallèlement à l’annonce de ses nouvelles solutions HyperScale, Commvault a confirmé son intention d’acquérir la jeune pousse israélienne Satori Cyber, spécialisée dans la sécurité des données structurées, avec un focus sur la gouvernance autour de l’IA. Depuis sa création (par Eldad Chai et Yoav Cohen), cette startup s’est fait remarquée par sa couche d’observation en temps réel, sans agent, appliquant des règles fines sur l’accès aux données, incluant le suivi des interactions des modèles d’IA (LLM), la classification automatisée, et la surveillance continue. Cette acquisition s’inscrit comme une évolution naturelle de la stratégie de Commvault, qui étend sa plateforme traditionnelle de sauvegarde et de récupération vers une logique proactive de gouvernance des données et d’autorisation d’accès en temps réel. Satori complète ainsi le portefeuille technologique de Commvault en couvrant les données structurées, notamment dans les workflows IA, grâce à des outils agentless, cloud-native, prêts à s’intégrer aux plateformes comme Snowflake, Redshift, Databricks ou Microsoft Fabric. Cette étape permet à Commvault de boucler sa stratégie d’acquisition entamée avec TrapX (détection de menaces, 2022), Appranix (cyber recovery pour le cloud, 2024), et Clumio (protection AWS, fin 2024). Cette acquisition stratégique consolide ainsi sa trajectoire vers une cyber-résilience intelligente, tournée vers la prévention et la gouvernance proactive des données.

