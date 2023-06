Dans notre univers hyper-connecté et collaboratif, animé par des workloads distribués et le cloud, les pannes réseau sont synonymes d’arrêt de l’activité. Cependant la résilience réseau reste complexe et 9 entreprises sur 10 n’ont pas trouver la solution selon une étude Opengear.

Inquiétant : 9 entreprises sur 10 indiquent subir au moins un arrêt de leur infrastructure IT pas trimestre. Seul 9% des DSI peuvent affirmer avoir pu éviter une panne réseau à même de paralyser leur infrastructure.

Ces enseignements sont tirés de ‘Evaluating Network Resilience During global and Economic Uncertainty’, une nouvelle étude menée par OpenGear qui montre au passage, qu’en France, chaque minute d’indisponibilité du SI coûterait en moyenne 2.725 euros.

Pour 75% des ingénieurs réseaux interrogés, leur entreprise subit de 1 à 4 incidents majeurs de l’infrastructure réseau par trimestre.

Et la situation pourrait s’aggraver. Selon l’étude 73% des responsables réseaux et 86% des DSI estiment que 25% de leurs collaborateurs IT partiront à la retraite dans les 5 années à venir alors que le marché est des plus tendus.

Et 61% des DSI comptent aujourd’hui sur l’automatisation, l’IA et des technologies émergentes pour adresser le manque de compétences du marché.

Pour les rapporteurs, « en période d’incertitude, les technologies de l’automatisation peuvent combler le manque de compétences et éviter des temps d’arrêt couteux. Il est désormais essentiel que les DSI fournissent ces outils à leurs ingénieurs pour répondre à leur priorité absolue, à savoir la résilience du réseau… »

