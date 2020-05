Chose rare, une nouvelle étude d’OpenGear tente de chiffrer le coût des incidents réseau et des interruptions de service qu’elles engendrent dans des entreprises de plus en plus dépendantes du cloud.

Plus d’une entreprise sur quatre perd plus d’un million d’euros par an dans les pannes de leur réseau informatique. C’est l’une des conclusions qui ressort de la nouvelle étude « Measuring The True Cost of Network Outages » menée par Opengear et réalisée en janvier dernier auprès de 500 responsables IT américains et européens.

A l’heure où les entreprises font reposer bien de leurs services sur des infrastructures cloud et où leurs datacenters sont répartis pour assurer de la continuité opérationnelle, le réseau, véritable épine dorsale des systèmes d’information en sont aussi le talon d’Achille.

Plus de la moitié des décideurs informatiques interrogés déclarent avoir subi au moins 4 pannes réseau de plus de 30 minutes au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs, 39% des pannes réseau mettent plus d’une journée à être corrigées !

Plus inquiétant mais prévisible, 23% des responsables interrogés ont constaté une augmentation d’au moins 25% du nombre de pannes au cours des cinq dernières années.

Conséquence, en France, 58% des responsables estiment que de telles disruptions de services représentent jusqu’à un million d’euros par an, et 27% estiment que la barre du million d’euros perdus pour cause d’incidents réseaux a été franchie sur les 12 derniers mois.

« Le coût réel d’une panne de réseau est énorme. La conduite de cette étude a permis de révéler les principaux impacts de ce type d’incident » se félicite Steve Cummins, vice-président du marketing chez Opengear. Car, bien évidemment, l’impact des interruptions de services engendrées par des pannes réseau n’est pas uniquement financier.

La perte de données (40%), la baisse de la satisfaction des clients (36%) et l’impact sur la réputation des services de l’entreprise (28%) constituent les trois principales inquiétudes des responsables IT quant aux conséquences des incidents réseau.

C’est pourquoi, lucides, 96% des entreprises ont prévu un budget spécifique pour assurer la résilience de leur « network ». Selon l’étude, l’amélioration de la résilience des réseaux constitue une priorité pour quatre départements IT interrogés sur 10 (40%). Et lorsqu’elle n’est pas considérée comme la priorité, elle entre toutefois dans le Top 4 des impératifs pour plus d’un tiers (37%) d’entre eux.

Toutefois, assurer une telle résilience demeure parfois complexe, notamment dans le cadre d’entreprises dispersées ou de datacenters répartis. Les IT se montrent d’ailleurs préoccupés par le temps de déplacement des ingénieurs réseau sur les lieux des incidents qui est cité par 43% des responsables interrogés comme l’un des principaux défis à relever avec le manque de ressources internes dédiées au réseau (43% également).

Bien évidemment, l’étude met aussi en lumière le besoin des entreprises de s’appuyer sur des solutions de détection et de remédiation, fonctionnant indépendamment du réseau principal Pour les responsables IT interrogés, de telles solutions (fonds de commerce d’Opengear) contribuent activement à renforcer la sécurité de leur réseau (pour 45% des personnes interrogées) et à gagner du temps (40%).