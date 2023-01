Ce jeudi 26 janvier 2023 se tenait la 24ème cérémonie de remise des Trophées du « DSI de l’année ». Découvrez les heureux élus de cet événement incontournable de l’univers IT français.

Organisée par le magazine IT for Business avec le concours du Cigref, la participation d’Accenture et le soutien de nombreux sponsors (Nutanix, Blackberry, PaloAlto, Red Hat, Salesforce, HPE, AMD, Cloudflare, Google Cloud, Micro Focus, OVHcloud, Oxya, Pure Storage et Rubrik), la grande cérémonie des DSI(N) de l’année se tenait hier soir dans le cadre prestigieux du Palais d’Iéna.

Le Jury composé de DSI anciens lauréats et des membres de la rédaction a, comme chaque année depuis 24 ans, récompensé le travail des DSI et de leurs équipes alors qu’ils doivent désormais combiner savamment transformation numérique et modernisation des SI avec réduction de l’empreinte énergétique et carbone en pleine crise mondiale.

Un équilibre complexe qui aura été au cœur de cette soirée de gala ouverte par une conférence plénière autour de la thématique « Au-delà du Green (by) IT, la transformation numérique au service de la transition énergétique » et notamment animée par Cédric Ringenbach (président et membre fondateur de l’association « La Fresque du Climat ») et Yves Bernaert (CEO d’Accenture Technology Europe).

Sans attendre, voici donc les lauréats de cette 24ème édition des « DSI de l’année » :

DSI Augmenté 2022 :

Thierry Bedoin, Banque de France

DSI as a Service 2022 :

Virginie Dominguez, Servier

DSI Transformateur 2022 :

Bertrand Blond, Comcyber

DSI Communicant 2022 :

Marc Blangy, Lefebvre Dalloz

DSI Philarmonique 2022 :

Thierry Diméglio, Agirc-Arrco

DSI Coup de Cœur 2022 :

Olivier Heitz, Bouygues Telecom

Manager Numérique de l’Année :

Barbara Martin-Coppola, Decathlon

DSI Engagée 2022 et Grand Prix DSI de l’Année :

Catherine Jestin, Airbus

Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain avec la 25ème cérémonie de remise des Trophées des « DSI de l’année »… 25 ans d’aventures IT… Un quart de siècle…

