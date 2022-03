La cérémonie des DSI de l’année avait lieu cette semaine au Musée d’Orsay. Organisée par nos confrères d’IT for Business avec le concours du Cigref, elle a mis en évidence le travail de DSI et de leur équipe après une année 2021 pleine d’incertitudes. Voici les lauréats de cette 23ème édition marquée par des retrouvailles en présentiel.

Avec le temps, les prix « DSI de l’année » attribués par IT for Business sont devenus une institution du microcosme IT français. La 23ème édition s’est déroulée cette semaine dans le cadre très prestigieux du Musée d’Orsay. Le Jury composé de DSI anciens lauréats et des membres de la rédaction a célébré le travail complexe de transformation et de modernisation réalisé par des DSI en pleine année d’incertitudes liées à la pandémie, de contraintes liées à la souveraineté européenne et de nécessité de rendre le numérique plus éco-responsable.

Les lauréats de cette 23ème édition sont :

Manager Numérique de l’année :

Luca de Meo , Directeur Général de Groupe Renault

DSI Communicant de l’année :

Nicolas Siegler , DGA en charge des systèmes d’information de la Maif

DSI Augmenté de l’année :

Pascal Bigard , DSI du groupe GCC

DSI Résilient(e) de l’année :

Nathalie Curé , DSI d’ Union d’Experts

DSI Engagé de l’année :

Olivier Hoberdon , DSI de Bouygues SA

DSI Transformateur de l’année :

Antoine George , directeur informatique groupe d’ Euler Hermes

DSI Orchestrateur de l’année :

Philippe Morère , DSI de Société Générale GBIS

DSI Coup de Cœur de l’année :

José Navas , DSIN de Trigo

Grand Prix DSI de l’année :

Pascal Bigard , DSI du groupe GCC

Pour en savoir plus sur la soirée et découvrir les portraits des lauréats, rendez-vous sur le site d’IT for Business : DSI de l’Année : On connaît les lauréats de la 23ème édition !

