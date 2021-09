Windows 11 est disponible dans le Canal Preview du programme Windows Insiders for Business. Une nouvelle étape clé dans le développement du nouveau système qui permet aux entreprises de préparer son déploiement tout en bénéficiant du support officiel de l’éditeur.

Microsoft vient de franchir une nouvelle étape dans le développement de Windows 11. « ‎Les organisations inscrites au programme Windows Insider for Business peuvent accéder à Windows 11 Pre-release via tous les canaux standard, notamment Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS), Azure Marketplace et la page de téléchargement ISO du programme Windows Insider » explique Aria Carley de Microsoft dans un billet de blog. « Les organisations bénéficient d’une assistance gratuite. Cela signifie que vous pouvez tester ces versions (et vos méthodes de déploiement préférées) tout en bénéficiant d’un support avant même la disponibilité générale ».

L’éditeur invite donc officiellement les DSI et autres responsables de parcs informatiques à se pencher dès aujourd’hui sur le déploiement du nouveau système. C’est une nouvelle étape qui marque surtout l’arrivée de Windows 11 dans le canal « Windows Insider Program Release Preview » qui suppose que le système est considéré comme complet et suffisamment stabilisé pour embarquer les entreprises dans l’aventure.

De manière amusante, les PC d’entreprises enrôlés dans le programme « Windows Insider Release Preview » vont se voir proposer dès aujourd’hui de basculer sur Windows 11 si leurs spécifications techniques sont conformes au nouveau système. Ceux qui ne le sont pas se voient, quant à eux, proposer la prochaine update de Windows 10, la version « 21H2 ». Autrement dit, Microsoft est en train de synchroniser la disponibilité de deux mises à jour : celle de Windows 11 et celle de Windows 10 21H2. Le passage à Windows 11 n’est évidemment pas obligatoire, les entreprises/utilisateurs peuvent choisir de rester sur Windows 10 (et passer alors à la version 21H2).

Cette annonce s’accompagne de deux autres informations concernant le nouvel OS.

Alors que Microsoft peaufine la première release de Windows 11, l’éditeur vient de basculer ses Windows Insiders inscrits au canal « Dev » sur une nouvelle branche de développement, autrement dit sur la prochaine version de Windows 11, celle qui notamment devrait supporter les applications Android ! Les responsables du programme Windows Insiders expliquent ainsi que « le numéro de version de la nouvelle build Dev (build 22449) est supérieur à celui des versions Preview de Windows 11 (build 22000) parce que nous repositionnons le canal Dev sur la branche de développement actif du système. Autrement dit, les versions que vous allez désormais recevoir via le canal Dev ne correspondent plus à l’expérience Windows 11 qui sera proposée aux clients à partir du 5 octobre 2021 ».

Parallèlement, Microsoft a annoncé un « Surface Event », une conférence dédiée à sa gamme Surface et à Windows 11 pour le 22 septembre. Microsoft devrait y annoncer de nouveaux modèles. On s’attend notamment à une nouvelle Surface Pro, au successeur du Surface Book (dont le design pourrait être radicalement différent), ainsi qu’à une Surface Go 3. Tous ces nouveaux modèles seraient bien sûr livrés en standard sous Windows 11. L’éditeur pourrait aussi annoncer le Surface Duo 2 et une nouvelle Surface en ARM pour succéder au Surface Pro X. On peut en tout cas s’attendre à quelques surprises comme lors des précédents évènements Surface.