Avec le temps, les prix « DSI de l’année » attribués par IT for Business sont devenus une institution du microcosme IT français. La 22ème édition de remise des prix s’est déroulée cette semaine dans un format virtuel inhabituel, pandémie oblige.

Et les lauréats sont :

PRIX « DSI FOR GOOD » :

Alice Guehennec, directrice du numérique et des systèmes d’information, groupe Saur.

PRIX « DSI AUGMENTÉ » :

Yann Ludmann, directeur des solutions et innovations numériques, Nexity

PRIX « DSI RÉSILIENT » :

Aymeric Lacroix, DSI, Adenes

PRIX « DSI TRANSFORMATEUR » :

Raphaël Hélion, CITO & CDO, PwC France et Maghreb

PRIX « DSI RECONSTRUCTEUR » :

Michaël Cohen, CTO, Eksaé

PRIX « DSI ORCHESTRATEUR » :

Robert Auffray, senior vice-président, Schneider Digital

DSI « COUP DE CŒUR » :

Lionel Babin, DSIN de l’association Les Petits Frères des Pauvres

PRIX DU « MANAGER NUMÉRIQUE DE L’ANNÉE »:

Patrick Pouyanné, PDG de Total

GRAND PRIX « DSI DE L’ANNÉE » :

Alice Guehennec, directrice du numérique et des systèmes d’information, groupe Saur.

Pour en savoir davantage sur ces lauréats et leurs projets récompensés, rendez-vous sur le site IT for Business et découvrez-les plus en détails dans le nouveau numéro du Magazine IT for Business.