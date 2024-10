A la tête de la puissante association français CIGREF, Henri d’Agrain est un homme qui compte dans l’écosystème IT français. Guy Hervier l’a invité à partager ses points de vue sur les grands sujets IT du moment dans le cadre de son émission « Le Grand Témoin ».

Le Cigref (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises) a été fondé en 1970 par Pierre Lhermitte. Cette association regroupe aujourd’hui 157 membres, dont 85 % des entreprises du CAC 40 et plusieurs grandes administrations publiques. Ces membres totalisent un chiffre d’affaires consolidé de plus de 2 000 milliards d’euros, avec un budget consacré aux technologies numériques de près de 70 milliards par an. Autant dire que le Cigref représente un poids majeur dans l’économie numérique française et européenne, et que sa parole est écoutée.

Son délégué général, Henri d’Agrain, est une figure incontournable du secteur numérique en France et notre Grand Témoin de la semaine.

Avec Guy Hervier, il revient sur plusieurs dossiers brûlants du moment. A commencer bien sûr par les conséquences du rachat de VMware par Broadcom. Le Cigref a publié une note exprimant des inquiétudes quant à des comportements qualifiés de « brutaux » et « méprisants » de Broadcom à l’égard de ses clients, ce qui a conduit à une saisine auprès de la Commission européenne pour pratiques abusives de position dominante. Henri d’Agrain reste cependant modéré dans son analyse, rappelant l’importance de maintenir un dialogue courtois mais ferme.

Autre point crucial évoqué, la cybersécurité. Henri d’Agrain salue la montée en puissance des investissements dans ce domaine, notamment dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris, qui ont permis de contenir plus de 54 milliards d’événements de sécurité.

Enfin, notre invité insiste sur la nécessité de développer un « numérique de confiance » en Europe, notamment à travers la régulation des géants américains du cloud et des infrastructures européennes. La stratégie prospective du Cigref, qui se projette à l’horizon 2035-2040, vise à bâtir un numérique durable et responsable, en tenant compte des grands enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux.

Retrouvez cet entretien exclusif ci-dessous :

  <

À lire également :