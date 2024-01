Figure bien connue de l’univers de la cybersécurité, Shlomo Kramer est un pionnier du monde des firewalls et un visionnaire de la sécurité des réseaux. Désormais CEO de Cato Networks, nouvelle star des approches SASE et ZTNA, il est le Grand Témoin de Guy Hervier.

Fondée en 2015, Cato Networks propose une plateforme unique qui combine le SD-WAN, le SASE et le ZTNA pour simplifier et sécuriser la connectivité des entreprises. Cette plateforme vise à offrir aux entreprises un réseau étendu intégrant sécurité et facilité d’accès depuis n’importe quel endroit, adapté à l’ère du Cloud et de l’IoT. Sa solution repose sur un réseau mondial de points de présence qui lui permet d’offrir à ses clients une couverture optimale avec une faible latence.

Cato Networks est l’un des pionniers si ce n’est le pionnier du SASE et son approche de plateforme cloud intégrée lui permet de rivaliser avec des acteurs plus connus comme Cisco, Fortinet et Palo Alto Networks.

Cette semaine Cato Networks a démontré toute la flexibilité de sa plateforme en introduisant des fonctionnalités XDR (Cato XDR) ajoutant ainsi une offre cloud de détection et réponse aux menaces combinée à la sécurisation réseau de sa plateforme SASE et à la diversité de ses capteurs de sécurité réseau.

Et pour que son offre soit la plus complète possible, Cato Networks y ajoute également la protection des terminaux avec une offre Cato EPP (Endpoint Protection Platform) également totalement intégrée à la console de son offre SASE dans le cloud.

Cette intégration SASE, ZTNA, XDR, EPP vise à apporter simplicité et uniformité à tous les problèmes de sécurité des entreprises modernes avec leurs données distribuées dans le cloud, le travail hybride et son télétravail associé, la complexité croissante des infrastructures hybrides, la lutte contre des menaces en constante évolution, etc.

Pour évoquer ces annonces et les défis de la cyber-résilience en 2024, Shlomo Kramer, CEO et fondateur de Cato Networks, est notre « Grand Témoin ». L’occasion aussi de revenir avec lui sur l’histoire de l’entreprise mais aussi et surtout sur l’histoire de la sécurité réseau avec ce pionnier du secteur qui a cofondé – bien avant Cato Networks – des entreprises devenues leader dans leur domaine comme Check Point Software ou encore Imperva.

 <