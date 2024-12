Dans un monde où les données sont devenues le nouveau pétrole, les entreprises cherchent constamment à optimiser leur gestion et leur sécurité. Et l’ère de l’IA accélère ce mouvement puisque selon Gartner, 61% des organisations sont obligées de faire évoluer ou de repenser leur modèle opérationnel de données et d’analyse (D&A) en raison de l’impact des technologies perturbatrices d’intelligence artificielle. À l’intersection de l’IA et de la gestion des données, l’intelligence des processus offre une solution innovante pour sécuriser et optimiser les flux d’information.

L’intelligence des processus émerge comme une solution prometteuse, offrant une visibilité accrue sur les flux de données et les processus métier, permettant d’identifier les défaillances et d’optimiser la protection des actifs numériques. Cette approche novatrice revêt une importance critique dans le paysage numérique actuel, où la sécurité des données est passée d’un enjeu stratégique à un enjeu critique. La prolifération des données dans tous les secteurs d’activité a radicalement transformé la façon dont les entreprises opèrent et créent de la valeur. Cependant, cette abondance d’informations s’accompagne de risques accrus, notamment en termes de cybersécurité et de conformité réglementaire.

Comment cette approche novatrice d’intelligence des processus permet non seulement d’améliorer l’efficacité opérationnelle, mais aussi de renforcer la sécurité des données à travers l’organisation ?

L’intelligence des processus dévoile l’invisible

L’intelligence des processus apporte une transparence sans précédent sur les flux de données au sein de l’entreprise. Elle combine les données des processus et les données métier. Cette approche permet d’analyser à la fois les objets métier individuels et leur utilisation tout au long des processus de bout en bout. Cela met en lumière l’accès aux données, leur manipulation et leur exposition à travers les différents flux de processus.

Cette visibilité accrue permet d’identifier les vulnérabilités (en repérant plus facilement les points faibles dans la gestion et l’accès aux données), de mettre en place des mesure correctives appropriées (implémentation des contrôles de sécurité ciblés là où ils sont le plus nécessaires) et de détecter les anomalies (les comportements suspects ou les accès non autorisés). Alors que le coût moyen d’une violation de données pour les entreprises françaises s’élevait à 3,85 millions d’euros d’après le rapport Cost of a Data Breach Report 2024, cette visibilité accrue s’avère critique.

L’avenir de la donnée est unifié

La mise en place d’un tissu de données (data fabric) représente une avancée significative dans la simplification de l’infrastructure de données. En créant une couche de données virtuelle unifiée, cette approche révolutionne la gestion des données en offrant un point d’accès unique et sécurisé pour l’ensemble des données, qu’elles soient internes ou externes. Cette centralisation permet non seulement d’appliquer un concept de sécurité uniforme à travers toutes les applications et accès aux données, mais elle réduit également de manière considérable la complexité et les efforts nécessaires à la sécurisation de l’infrastructure.

L’un des atouts majeurs de cette approche réside dans l’amélioration de l’expérience utilisateur, tant pour les développeurs que pour les utilisateurs finaux. En uniformisant l’accès et la gestion des données, le tissu de données facilite le travail des équipes techniques tout en offrant une interface plus cohérente et intuitive pour les utilisateurs. Cette simplification de l’infrastructure de données se traduit ainsi par une efficacité accrue, une sécurité renforcée et une meilleure exploitation des ressources data au sein de l’organisation.

Unifier, optimiser, exceller

L’intelligence des processus joue également un rôle crucial dans l’optimisation continue des processus métier. Cette approche holistique combine les données verticales et horizontales en une vue unique, offrant ainsi une perspective globale des processus métier. Elle facilite l’intégration des données provenant de multiples sources sans nécessiter de transformations complexes. Cela réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour préparer les données à l’analyse. En rationalisant les flux de travail et en éliminant les redondances, cette approche permet de réduire les coûts tout en renforçant la résilience de l’organisation.

L’intelligence des processus combinée à l’automatisation et l’IA assurent aux entreprises un cycle d’amélioration continue. Les insights automatisés et les recommandations intelligentes, permettent d’identifier rapidement les opportunités d’amélioration et d’automatisation, conduisant à une efficacité opérationnelle accrue. En unifiant l’accès aux données, l’intelligence des processus allège la charge de travail des équipes informatiques. Cette capacité à analyser et optimiser en permanence les processus est essentielle pour maintenir un avantage concurrentiel dans un environnement économique en constante évolution.

L’intelligence des processus s’impose comme un élément clé d’une stratégie de données novatrice et puissante pour relever les défis de la gestion et de la sécurité des données. En offrant une visibilité sans précédent sur les flux de données et les processus métier, elle permet aux entreprises de renforcer considérablement leur posture de sécurité tout en optimisant leur efficacité opérationnelle. Elle ouvre également la voie à une transformation plus profonde de la manière dont les organisations gèrent et valorisent leurs données. À l’aube de l’ère de l’intelligence artificielle, l’avenir de la gestion intelligente des processus et des données promet d’être passionnant et riche en innovations.

____________________________

Par Dr. Rami-Habib Eid-Sabbagh, Director Product Management Appian, Co-Fondateur de Lana Labs

