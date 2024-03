Alors que le XIXe siècle a été marqué par la révolution industrielle à laquelle ont été associés de nombreux bouleversements sociaux, économiques et politiques massifs, le développement en forte croissance de l’Intelligence Artificielle (IA) et de la numérisation des données pourrait bien s’apparenter à une forme de nouvelle révolution industrielle tant les implications sur la société et l’économie sont importantes.

Fin octobre 2023, en coopération avec l’Allemagne et l’Italie, la France a appelé l’Europe à placer l’IA au cœur de sa politique industrielle, et a annoncé quelques semaines auparavant la création d’un comité d’IA générative. L’objectif est de présenter des propositions concrètes d’ici à six mois afin d’adapter la stratégie du Gouvernement au sujet de l’IA, au centre de toutes les attentions.

Difficile ainsi de passer à côté de cette accélération de l’IA. La plupart des secteurs sont aujourd’hui touchés par cette transformation progressive du monde industriel et des services, qui touche aussi bien les entreprises que les particuliers. Afin de répondre correctement à ce bouleversement, qui n’était il y a quelques mois qu’un signal faible, les organisations doivent être enclines à adapter leurs processus et leurs outils, au risque de se faire dépasser par leurs concurrents et perdre progressivement des parts de marché. Or, le nombre de solutions et de moyens pour faciliter ces changements sont légion et les entreprises peuvent avoir du mal à les choisir et à les intégrer correctement.

L’IA, levier de compétitivité

La frénésie provoquée il y a à peine plus d’un an par le lancement de ChatGPT, capable d’automatiser une quantité importante de tâches, a soulevé de nombreux questionnements sur les différents modèles de travail et la place de l’humain. Comme toute évolution depuis quelques années, notamment depuis la crise sanitaire, la mise en circulation d’outils d’automatisation, de numérisation ou de synthèse peut avoir un impact sur les marchés, sur l’innovation, sur les modes de production, pouvant même aller jusqu’à créer de nouveaux modèles économiques.

Aussi, pour tirer le meilleur parti de l’IA et en faire un véritable levier de développement, il est essentiel que les entreprises l’intègrent à leur processus et se réinventent, faute de quoi elles pourraient être rapidement dépassées. Cette capacité d’adaptation leur permettra par ailleurs de capitaliser sur cette opportunité de croissance et de ne pas se laisser distancer par la concurrence. Pour relever le défi, outre l’adoption de solutions nourries par l’IA, les organisations doivent prévoir d’investir dans l’humain, à savoir intégrer à leurs équipes des experts en IA, mais également sensibiliser et former les collaborateurs. Les évolutions numériques présentent de nombreux avantages mais nécessitent de solides compétences afin de les exploiter correctement. Si cette étape est délaissée, les entreprises peuvent faire face à des problématiques telles que la compromission de leurs données, la mise en danger de la vie privée de leurs employés, des lenteurs de leurs systèmes ou tout simplement un outil sous exploité.

La place de l’humain et de la donnée dans cette révolution

L’IA n’est pas un effet de mode, elle représente une réelle transformation des industries qui doit être prise au sérieux. Malgré les avantages indiscutables de performance et de rapidité sur des tâches répétitives, les outils dérivés de l’IA ne remplaceront pas l’humain. Elle propose en effet d’épauler les équipes en prenant en charge les missions redondantes, opérationnelles et chronophages, permettant ainsi de leur redonner du temps pour qu’elles s’attèlent à des missions à plus forte valeur ajoutée. Bien que l’IA soit conçue pour remplacer le travail manuel par une méthode plus efficace et plus rapide, elle ne peut pas se passer de l’humain. L’homme présente en effet des atouts, tels que l’intelligence émotionnelle, la créativité, l’esprit critique ou encore la capacité de comprendre et de synthétiser des concepts que l’IA n’a pas. L’humain aura toujours un rôle essentiel, dans la bonne exécution des processus et des stratégies, ainsi que dans le relationnel et la prise de décision.

Toutefois, pour tirer le meilleur parti de cette technologie, les entreprises doivent faire de la gestion des données une priorité. En effet, la mise en place d’un modèle de données unifié et commun est l’un des piliers de la réussite de l’intégration de l’IA au cœur des processus, afin de lutter contre les silos qui rendent leur accès et leur utilisation difficiles. Ils entravent notamment les opérations commerciales, les initiatives analytiques et empêchent les dirigeants de gérer les processus opérationnels, ralentissant ainsi les prises de décision stratégiques. Par ailleurs, si ces données ne sont pas correctement disponibles, prises en compte, structurées ou bien si elles sont cloisonnées entre les différents services, les organisations ne peuvent pas en bénéficier correctement et peuvent encore moins se reposer dessus pour mettre en place des changements significatifs. Dans le cadre d’outils d’IA, les organisations sans données de qualité, ne pourront pas tirer pleinement de ces atouts, entraînant un risque de sous-exploitation, voire d’erreur stratégiques. La collaboration entre les différentes équipes et le recours à un seul modèle de données unique, favorisant une visibilité essentielle, sont des éléments importants avant de prendre toute décision d’intégration d’outils d’IA.

La croissance de l’IA et la numérisation des données se présentent donc comme une nouvelle révolution industrielle à laquelle les entreprises doivent adhérer afin de rester compétitives. Ainsi, pour suivre cette transformation de l’industrie, il est dans l’intérêt des organisations d’investir dans un premier temps dans une rationalisation généralisée des données, puis dans des solutions nourries à l’IA et des formations auprès de leurs équipes. Enfin, elles pourront bénéficier des avantages de performance, de résilience et de confiance auprès des clients qu’offre une automatisation des tâches et des processus. Au sein de ce bouleversement, l’Homme, soutenu par ces technologies, a une place de chef d’orchestre qui aiguillera la stratégie et stimulera la croissance et les revenus de la structure.

Par Vincent Benoit-Marquié, Directeur avant-vente chez Conga

