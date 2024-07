Le process mining se réinvente à l’ère de l’IA générative. Le pionnier du domaine, Celonis, annonce ses Plaform Apps, un programme d’enrichissement par l’IA de sa plateforme « Process Intelligence Graph » qui vise à créer un jumeau numérique de l’entreprise avec tous ses processus…

Pionnier et leader mondial du Process Mining et de la Process Intelligence, Celonis lance son programme « Platform Apps » visant à offrir aux entreprises une valeur ajoutée sans précédent grâce à des applications spécifiques à divers domaines, développées en collaboration avec des partenaires de l’écosystème Celonis.

L’idée est d’exploiter des partenaires spécialisés pour construire des applications tirant profit de sa plateforme « Process Intelligence Graph » dans des secteurs verticaux bien définis tels que la banque, l’industrie pétrolière et gazière, la chimie et la manufacture.

Jusqu’ici, le Process Mining consistait essentiellement à explorer automatiquement les journaux d’évènements et autres informations relatives aux processus enregistrées au sein du système d’information afin d’en analyser et d’en modéliser le déroulement. Avec le lancement de sa plateforme Process Intelligence Graph et le développement de l’IA générative, Celonis réinvente désormais sa « Process Intelligence » afin de construire une sorte de jumeau numérique de l’entreprise pour simuler comment son Business fonctionne et tous ses processus interagissent.

Au-dessus de cette plateforme, Celonis veut désormais voir s’épanouir tout un écosystème d’applications verticales et lance un nouveau programme pour les mettre en avant.

Le Platform Apps Program de Celonis débute avec 4 applications phares développées en collaboration avec des partenaires verticaux :

* Celonis Cross Border Payments (ProcessLab) : Optimise la gestion des paiements transfrontaliers pour les banques, réduisant les coûts et améliorant l’expérience client. Une grande banque a déjà identifié 2,4 millions de dollars d’économies annuelles grâce à cette application.

* Celonis Plant Maintenance Navigator (Marcadus) : Offre une vue d’ensemble des processus de maintenance dans les secteurs pétrolier, gazier et chimique, permettant de réduire les temps d’arrêt et d’optimiser la production.

* Celonis Maintenance Control Center (Ashling Partners) : Surveille en temps réel les opérations de fabrication, prévenant les pannes et optimisant la maintenance. Un fabricant américain a constaté une augmentation de 10% des performances de fabrication.

* Celonis Tax-Ray (KMLZ) : Assure la conformité fiscale, notamment en matière de TVA, grâce à des contrôles automatisés dans les systèmes ERP.

« Le programme Celonis Platform Apps démontre le potentiel immense qui résulte de la combinaison de la puissance de notre plateforme avec l’expertise de nos partenaires » explique Carsten Thoma, président de Celonis.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de Celonis visant à construire la plateforme et la communauté de Process Intelligence les plus avancées au monde. Or le principe même d’une plateforme est de servir de fondation à des usages et applications qui en exploitent et en subliment le potentiel. Celonis doit donc désormais construire un vrai écosystème au-dessus de ses technologies. C’est tout l’objectif de ce programme qui doit lui permettre de rapidement imposer sa nouvelle plateforme alors que la compétition sur le marché du Process Mining s’est intensifiée. Le dernier Magic Quadrant 2024 compte une vingtaine d’acteurs dont 9 figurent dans le carré des « leaders » dominé par Celonis.

