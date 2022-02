Guy Hervier reçoit sur le plateau de l’invité de la semaine, le DG France de Celonis, une Licorne d’origine européenne qui a popularisé et réinventé le Process Mining. Une opportunité unique de faire un point sur une technologie encore méconnue de bien des dirigeants et des responsables IT.

Le Process Mining est une technologie perçue comme un moyen de libérer les potentiels cachés d’une entreprise, d’économiser des millions voire des milliards d’euros dépensés inefficacement, d’offrir de meilleures expériences clients mais aussi de réduire les émissions de carbone et d’adopter des processus plus durables.

Pour évoquer l’impact du Process Mining et les outils qui se cachent derrière cette technologie, Guy Hervier a invité sur son plateau, Fadi Naffah, directeur général de Celonis France. Pionnier du domaine, Celonis a pour mission d’aider les entreprises à innover grâce à sa technologie révolutionnaire de Process Mining. Cette dernière permet aux entreprises d’exploiter leurs données pour comprendre les processus, déterminer les automatisations possibles, aider les dirigeants dans leur volonté d’améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes. Et la technologie « Executive Graph » de Celonis est tellement magique qu’elle a déjà séduit de grandes entreprises et fait de la startup une Licorne désormais évaluée à 11 milliards de dollars.

Avec Guy Hervier, Fadi Naffah revient sur les objectifs et les limites du Process Mining, sur son intégration avec les autres outils clés que sont l’ERP, le CRM ou le SCM, sur les partenariats noués par Celonis et sur les perspectives de ce marché.