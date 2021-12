Au cours des deux dernières décennies, l’exploration des processus s’est imposée comme un véritable support au développement commercial des organisations. L’adoption du process mining, l’étude objective des processus d’une entreprise à partir de l’ensemble des données stockées au sein de ses systèmes d’information, a conduit à la création d’outils en mesure d’améliorer l’optimisation du temps et du budget de celles qui les adoptent.

Aujourd’hui, le marché du process mining connaît une croissance considérable. Il représentait 421,9 millions de dollars l’an passé et devrait augmenter de 48,6 % en 2021, selon une étude Fortune Business Insights. Ses perspectives de croissance sont toutes aussi importantes. Son taux de croissance annuel est évalué à 49,3% jusqu’à l’horizon 2028. Ce qui porterait la valeur du marché à plus de 10 milliards de dollars !

Au départ, cette approche était menée dans le cadre de projets d’amélioration et n’était pas aussi répandue qu’aujourd’hui. Bon nombre des problèmes rencontrés il y a plus de 20 ans, tels que la découverte de processus, les tests de conformité ou la prédiction de processus, font toujours l’objet de recherches avec le constat d’améliorations significatives chaque année. Toutefois, à mesure que le marché mûrit, les processus se complexifient de plus en plus.

À cet égard, des milliers d’entreprises font le saut vers l’exécution pilotée par les données en passant aux rayons X l’ensemble de leurs processus afin d’en détecter tout dysfonctionnement pour y remédier. Elles illustrent ainsi leur intérêt pour une suite technologique, basée sur la data science, qui vise à remédier à des process internes en souffrance. Une approche qui, pour elles, constituent une vraie révolution, un bouleversement logiciel qu’elles n’avaient plus connues depuis le cloud computing !

Comme le disait le Danois Niels Bohr, lauréat du prix Nobel de physique en 1922, « la prédiction est un exercice très compliqué, spécialement quand elle concerne le futur ». Cependant, certains travaux, tels ceux liés aux moyens d’explorer les processus de gestion intra-entreprise, ont des perspectives d’avenir évidentes. Par exemple, les techniques prédictives qui intègrent l’apprentissage automatique et les simulations basées sur les données pour répondre aux questionnements « et si » progressent d’année en année.

Ces procédés, fondés sur les principes de découverte et de conformité des processus, illustrent la manière dont l’innovation technologique conduira à des prédictions toujours plus précises et à des simulations plus réalistes. Dans un futur proche, l’exploration des processus jouera un rôle essentiel dans la création de jumeaux numériques au sein des chaînes de production, des aéroports, des chaînes d’approvisionnement, des hôpitaux et d’autres organisations.

Les entreprises se sont intéressées progressivement à de nouvelles façons d’améliorer leurs opérations. Au-delà de leurs capacités analytiques sophistiquées, les diagnostics de process mining sont désormais capables de détecter et de traiter les problèmes de performance ou de conformité. Cela nécessitera, sur le long terme, des capacités d’analyse, de conception et de validation des processus de demain, soit inexistants aujourd’hui, afin de réagir rapidement, ainsi que la capacité de déclencher des workflows permettant de prendre des mesures correctives. Aujourd’hui, l’exploration des processus permet d’identifier les possibilités d’automatisation des processus robotiques (RPA) et peut prendre en charge les workflows ainsi que les applications qui utilisent des plateformes d’intégration visuelle à faible code.

Le grand défi pour les nouvelles technologies de process mining consiste à se rapprocher de la véritable structure des processus et des systèmes. En retardant l’exploitation de leurs processus, les entreprises conservent non seulement des habitudes déjà défectueuses, mais gaspillent aussi potentiellement plus de temps, d’argent et d’énergie, et ne fonctionneront donc pas au maximum de leur potentiel.

En fin de compte, les processus font bouger le monde et font bouger les choses. Sans le process mining, les organisations ne seront jamais en mesure d’optimiser leurs processus. Elles prendront du retard sur la concurrence et continueront de gaspiller un volume important de ressources, qu’il s’agisse de budget, de temps ou de ressources naturelles de plus en plus rares.

___________________

Par Wil van der Aalst, créateur du process mining et Chief Scientist – Celonis

[1] Source : Fortune Business Insights