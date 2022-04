Déjà très présent sur le marché du RPA et de la modernisation des processus par le Low Code avec son offre « Power Automate », Microsoft muscle les aspects « Process Mining » de sa plateforme en réalisant l’acquisition de Minit.

Inspiré du data mining et des techniques d’analyse des processus du BPM (Business Process Management), le Process Mining est une science numérique en vogue. Elle consiste à analyser les logs, journaux d’évènements et autres traces numériques présentes dans le SI afin d’en déduire les processus de l’entreprise et d’en modéliser le déroulement. Objectif, en faciliter la modernisation et l’automatisation mais également comprendre les flux pour détecter les inefficiences ou encore vérifier leur conformité et leur sécurité.

La licorne européenne Celonis est l’un des pionniers de cette technologie de radiographie des processus d’entreprises. Autre aventurier du domaine, Minit figure dans le Top 4 du Process Mining – si l’on en croit le dernier rapport Everest Group – en compagnie d’acteurs comme SoftwareAG et UiPath.

Retrouver UiPath dans ce carré des leaders n’est pas une surprise : nombre d’acteurs du BPM et du RPA se tournent désormais vers le Process Mining. Ainsi, Automation Anywhere (qui a lancé Discovery Bot en 2020 et acquis 3 startups d’analyse des process : FortressIQ, StepShot et Process Gold), Blue Prism (avec sa solution Capture), MuleSoft (avec l’acquisition de ServiceTrace) ou encore Kofax (Process Intelligence + Kofax Insight) s’intéressent de très près au domaine.

Autre acteur phare du marché de la RPA, Microsoft avait déjà fait ses premiers pas dans l’univers du process mining en annonçant fin 2021 sa propre solution « Microsoft Process Advisor » intégrée à Power Automate. Apparemment, l’éditeur a jugé que pour s’imposer en leader du marché, il lui fallait un coup de pouce d’un précurseur du domaine à même de doper son potentiel. Microsoft annonce l’acquisition de Minit pour un montant non divulgué.

Fondée en 2015, la startup Minit est un pure player du Process Mining. Elle avait levé jusqu’ici 11,4 millions de dollars.

« Les organisations du monde entier cherchent à être plus résilientes sur le plan opérationnel et à accélérer leurs plans de transformation numérique. Il est essentiel d’assurer le bon déroulement des opérations et de veiller à ce que chaque composant de chaque processus d’entreprise fonctionne sans heurts. Mais la plupart des dirigeants ne sont pas en mesure de comprendre la performance réelle de leurs processus et finissent par prendre des décisions basées sur des informations subjectives » explique Justin Graham, GM Process Insights chez Microsoft. « Minit permet aux entreprises de transformer la façon dont elles analysent, surveillent et optimisent leurs processus. Les solutions de Minit aident ainsi les entreprises à acquérir une connaissance approfondie du fonctionnement des processus, à découvrir les causes profondes des problèmes opérationnels et à atténuer les résultats indésirables des processus. Cette acquisition permettra à Microsoft d’aider ses clients à se transformer numériquement et à atteindre l’excellence opérationnelle en créant une image complète de leurs processus d’affaires, permettant à chaque processus d’être facilement et automatiquement analysé et amélioré ».

Bref, les technologies Minit sont désormais destinées à rejoindre la galaxie « Power Automate » de Microsoft.

À l’heure où la transformation numérique des entreprises cherche un second souffle après deux ans d’accélération forcée par la pandémie, le marché du Process Mining focalise les attentions et attire les convoitises. Ces derniers mois, plusieurs grands éditeurs du monde de l’entreprise ont acquis des jeunes pousses du domaine : SAP a acquis Signavio, ServiceNow s’est offert « Intellibot.io » et IBM a absorbé MyInvenio. Dit autrement, avec l’acquisition de Minit par Microsoft, il ne reste plus beaucoup de pure players du Process Mining sur le marché.