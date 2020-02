À l’heure de la RPA (Robotic Process Automation) et de l’automatisation des processus métiers, le Process Mining est une nouvelle technologie qui chercher à déduire les processus de l’entreprise à partir des traces générées dans les journaux d’événements du SI, en observant les comportements des utilisateurs et en analysant les applications d’entreprise.

L’intérêt de cette technologie c’est qu’elle vient compenser l’absence de modélisation et de documentation de bien des processus des entreprises alors que ces dernières, transformation numérique oblige, essayent de les numériser et de les automatiser.

Automation Anywhere, l’un des leaders mondiaux de l’automatisation des processus par la robotique (RPA), lance sa solution intégrée d’évaluation des processus : Automation Anywhere Discovery Bot.

Cette fonctionnalité dopée à l’IA permet aux métiers, aux services informatiques mais aussi aux développeurs de collaborer via la même interface web et de réduire le temps passé à comprendre les flux d’activité.

La solution bénéficie des progrès réalisés en matière de machine learning pour saisir et analyser automatiquement les actions des utilisateurs. Elle détecte ainsi les tâches répétitives exécutées par des collaborateurs lorsqu’ils naviguent entre les applications. Une fois les analyses réalisées, elle hiérarchise les possibilités d’automatisation en fonction du retour sur investissement (ROI) potentiel et crée des bots destinés à accélérer le parcours d’automatisation des processus.

« En 2020, l’adoption de la RPA continue de surpasser les autres technologies alors que les organisations poursuivent leur transformation numérique. Néanmoins, les clients ont encore du mal à déterminer quels processus doivent être automatisés ou non », déclare Prince Kohli, CTO Automation Anywhere. « Avec Discovery Bot, les clients bénéficient d’une compréhension complète de tous les processus et ils peuvent hiérarchiser leur retard d’automatisation. D’un simple clic, ils ont la capacité de créer et déployer de nouveaux robots pour des processus répétitifs, cinq fois plus rapidement qu’avec les approches traditionnelles. »

Discovery Bot est disponible dès maintenant auprès de certains clients et sera accessible à tous dans les prochains mois.