Il y a cinq ans, quiconque disposait d’un processeur graphique haut de gamme pouvait miner de la cryptomonnaie. Aujourd’hui, des entreprises font de même avec un nouveau modèle pour monétiser leur infrastructure de stockage.

Pour la plupart des gens, crypto est synonyme de Bitcoin. Ceux qui comprennent le fonctionnement du Bitcoin savent que cette technologie repose sur la « preuve de travail » pour valider les transactions. Les opérations inscrites sur la blockchain Bitcoin nécessitent des « mineurs » pour effectuer un « travail » cryptographique complexe, qui requiert quant à lui d’importantes ressources CPU (processeur) et GPU (processeur graphique).

Cependant, la preuve de travail consomme beaucoup d’énergie. Cela suscite des critiques des sceptiques soucieux de l’environnement. Outre le Bitcoin, d’autres blockchains jouent différents rôles en utilisant différentes méthodes de validation. De plus en plus, la « preuve d’espace », qui valide les opérations avec la capacité de stockage excédentaire des participants, constitue une approche qui peut être plus écologique tout en permettant aux entreprises de tirer profit de leur infrastructure informatique.

Preuves d’espace et de temps

De nombreux articles ont récemment fait état d’une augmentation de la demande de disques durs et de disques SSD, provoquée par la cryptomonnaie Chia ; c’est surtout une réalité en Chine.

Les besoins en matière de stockage et de systèmes de stockage dépendent de la blockchain. Actuellement, les blockchains cryptographiques de stockage les plus courantes sont Chia et Filecoin.

Fondée par Bram Cohen, le créateur de BitTorrent, Chia Network a entrepris de créer une solution plus écologique que la blockchain Bitcoin, en développant des algorithmes de preuve qui reposent sur la capacité de stockage plutôt que sur la consommation d’électricité. Au lieu de dépendre de la « preuve de travail », la blockchain dépend de la « preuve d’espace » et de la « preuve de temps ». Ses coûts sont abordables pour les petites entreprises et même les consommateurs passionnés qui souhaitent fournir des ressources de stockage.

Les blockchains orientées stockage sont perçues comme une solution plus écoénergétique que la preuve de travail, car elles n’ont pas de transactions gourmandes en énergie. Selon un rapport sur la consommation d’énergie des datacenters aux États-Unis, le stockage ne représente en général que 11 % de l’énergie consommée.

« La preuve d’espace est directement linéaire dans l’espace de stockage que vous allouez », m’a expliqué Gene Hoffman, directeur des opérations de Chia. « Vos 100 To sont tout aussi susceptibles d’être rentables que les 100 To de n’importe qui d’autre. Maintenant, l’espace réseau total est susceptible d’augmenter ; de ce fait, les petits agriculteurs ne pourront peut-être pas générer des profits seuls une fois par semaine ou une fois par mois ». Chia travaille sur une solution à ce problème. « Nous allons introduire un protocole de mutualisation officiel qui élimine les risques liés à la centralisation tout en permettant aux petits agriculteurs de se regrouper et de partager toutes les récompenses au quotidien », a déclaré Gene Hoffman, ajoutant qu’il prévoyait le déploiement début juin.

Le Filecoin de Protocol Labs utilise la « preuve d’espace et de temps » pour la validation de la blockchain et récompense de la même manière les mineurs en FIL. À la différence des « agriculteurs » de Chia, les mineurs de stockage du réseau Filecoin mettent leur capacité inutilisée à la disposition du réseau, créant ainsi une vaste « base décentralisée, efficace et robuste pour les informations de l’humanité ». Les clients concluent des « accords » avec des mineurs de stockage pour stocker des données et vérifier leur intégrité au fil du temps. Des facteurs tels que la latence, la proximité, la bande passante, la capacité, la durée de verrouillage et le coût affectent la capacité des mineurs à conclure des accords. Compte tenu de l’énorme quantité de capacité promise au réseau Filecoin, une entreprise telle qu’un centre médical peut archiver d’importants volumes de données, ce qui libère sa capacité locale pour d’autres utilisations plus critiques.

À réception des données, un mineur écrit le(s) fichier(s) dans un secteur, le(s) « scelle » et fournit les preuves à la blockchain. Les temps d’indisponibilité ou les activités malveillantes déclenchent un mécanisme punitif appelé « slashing » ou des pénalités déduites de l’indemnisation des mineurs. Plus un mineur met de la capacité à la disposition du réseau, plus il a des chances de gagner un bloc.

Le protocole IPFS (InterPlanetary File System), autre création de Protocol Labs, a été adopté pour de nombreux projets open source. Ce protocole est considéré comme faisant partie de l’écosystème Web 3.0, qui permet le développement d’applications décentralisées. Le Filecoin favorise l’utilisation d’IPFS, en libérant une grande capacité de stockage pour les données open source.

« Plus de 10 000 développeurs ont participé aux projets IPFS et Filecoin », m’a expliqué Colin Evran, responsable de l’écosystème du projet Filecoin. « Et des centaines d’applications s’exécutent grâce à l’infrastructure d’IPFS et de Filecoin ». Les développeurs mettent en œuvre « les zettaoctets de capacité de stockage latente disponible dans le monde entier » tandis que les utilisateurs « contrôlent totalement leurs données, ce qui leur permet de décider de ce qu’il advient des données qu’ils stockent sur le réseau Filecoin ».

Minage d’entreprise : bonnes pratiques

Le scellement Filecoin étant gourmand en E/S, Filecoin recommande au moins « 1 Tio d’espace disque NVMe pour le stockage en cache ». Une fois scellées, les données sont transférées vers un système de stockage de grande capacité, qui constitue le moyen le plus rentable de stocker de très gros volumes de données. (Dans les datacenters hyperscale, pour que le coût total de possession soit optimal, les disques durs représentent 90 % de l’architecture et les disques SSD 10 %.) Les pénalités liées au slashing sont lourdes.

Seagate Technology, où je travaille, recommande quelques bonnes pratiques pour optimiser toute stratégie de stockage. Ces bonnes pratiques sont les suivantes : Il faut toujours concevoir une infrastructure de stockage qui répond à vos besoins en matière de performance et de fiabilité. Les nouvelles applications de datacenter et de stockage distribué doivent être axées sur le coût total de possession pour évoluer à l’échelle mondiale. Dans la cryptosphère, on a tout intérêt à utiliser des disques SSD d’entreprise très fiables avec des disques durs de grande capacité. Compte tenu de l’importance de la protection et de la durabilité des données, il est préférable d’utiliser un système RAID matériel ou une solution à code d’effacement avec redondance des disques et même des contrôleurs. Ce type de configuration optimise la disponibilité et la protection des données.

En général, la cryptographie implique trois scénarios principaux, ainsi que les recommandations suivantes en matière de stockage :

Premièrement, pour les charges de travail à forte intensité de transactions telles que le scellement des données, les disques SSD sont une bonne solution pour l’exécution des applications.

Deuxièmement, pour les charges de travail gourmandes en capacité de stockage, les disques durs économiques et optimisant l’espace disponible sont la solution idéale.

Troisièmement, si une cryptomonnaie pénalise la capacité perdue, choisissez un système de stockage sur disque protégé ; il devrait empêcher que cela ne se produise.

Lorsque les données stockées sont synonymes de valeur

Le Filecoin et autres cryptomonnaies montrent comment les entreprises peuvent monétiser leur infrastructure inactive.

C’est un nouvel ensemble d’opportunités de stockage distribué qui coexistera avec le développement d’applications distribuées. Nous disposons aujourd’hui d’une base fonctionnelle, d’une base de données disponible partout pour le stockage distribué qui n’existait pas il y a dix ans. Les DSI peuvent déployer les ressources de stockage dont ils auront besoin un jour, les monétiser à court terme et quitter le marché en toute transparence au moment d’utiliser ces ressources.

De nombreuses questions subsistent, à commencer par la manière dont les entreprises doivent équilibrer la robustesse de l’infrastructure de stockage, l’investissement dans la capacité et les revenus générés par la cryptomonnaie. Elles pourraient également réévaluer la valeur de leurs données, étant donné que les supports physiques des données peuvent désormais générer des revenus à partir de l’espace inutilisé (comme avec Chia) et loué (Filecoin).

Cela fait de nombreuses années que l’accumulation à long terme d’une grande capacité de stockage local – ou HODLing, pour ceux qui préfèrent l’argot de la cryptosphère enraciné dans les mèmes – avait une telle valeur potentielle. Les groupes informatiques peuvent constater que les blockchains transforment radicalement les équations du coût total de possession. Du point de vue de la consommation, il faut s’attendre à ce que le stockage cryptographique trouve sa place dans les stratégies verticales des entreprises. Filecoin, Chia et d’autres pourraient bientôt proposer des solutions de stockage de grande capacité plus attrayantes que celles des grands fournisseurs centralisés d’aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, la durabilité de la blockchain et de la décentralisation est une réalité inévitable. Il est temps de leur faire de la place – sur nos disques, dans nos transactions quotidiennes et dans des domaines qui restent encore à découvrir.

Par Jason Feist, vice-président, Engineering, Emerging Products and Solutions, Seagate Technology