Dans un contexte incertain, la modernisation IT s’impose comme un levier offensif : cloud, GenAI et process mining changent la donne. En 2025, l’innovation technologique devient la réponse directe aux défis d’agilité, de performance et de résilience.

Alors que la France traverse une période d’incertitudes économiques et politiques grandissantes, il serait logique de s’attendre à un ralentissement dans la modernisation du secteur IT. Pourtant, les faits nous montrent une réalité inverse : les initiatives dans ce domaine s’intensifient, comme en témoignent les chiffres. En France, le marché des services IT devrait atteindre 57,64 milliards d’euros cette année, et passer à 69,31 milliards d’euros d’ici à 2029. Le seul marché des data centers a été évalué à 3,00 milliards d’euros en 2024 et devrait atteindre 5,63 milliards d’euros à l’horizon 2030 – soit un taux de croissance annuel de 11 %.

L’incertitude, levier d’investissement

Cette croissance s’explique en partie par le climat d’incertitude ambiant. Prenons l’exemple de la transition énergétique : loin de repousser leurs objectifs, de nombreuses entreprises cherchent déjà comment de nouveaux systèmes d’information peuvent les aider à suivre leurs progrès, mesurer leur empreinte carbone et réduire leurs émissions. Face à ces défis, entre autres, les entreprises se tournent vers la technologie, un levier crucial, pour atténuer l’incertitude, leur permettre de s’adapter plus rapidement et saisir de nouvelles opportunités.

Alors que les systèmes existants peuvent entraver la capacité d’une entreprise à réagir rapidement aux évolutions du marché et aux risques émergents, les infrastructures IT modernes – plateformes cloud, architectures de données évolutives et outils d’analyse avancées – offrent la flexibilité nécessaire pour surmonter les défis inattendus, accélérer la prise de décision et conserver un avantage concurrentiel.

Combler le « manque à gagner »

Bien qu’elles déploient des systèmes modernes, certaines entreprises ne parviendront pas à tirer pleinement parti de leurs investissements. Elles sont confrontées à un manque à gagner : un décalage entre les gains promis par la technologie et les résultats concrets obtenus. Pour compliquer davantage la situation, le fossé numérique se creuse entre les entreprises qui adoptent rapidement les technologies innovantes et celles qui tardent à agir.

Ainsi, les entreprises des secteurs de la mode ou de l’agroalimentaire sont beaucoup plus avancées dans leur transformation digitale que celles de la production industrielle par exemple. Cette disparité s’explique en grande partie par les variations de la demande des marchés. Par exemple, face à une forte exigence de traçabilité, le secteur de l’agroalimentaire a accéléré son rythme d’innovation et se modernise plus rapidement.

Sur la base de ces observations, comment les entreprises françaises, quel que soit leur domaine d’activité, peuvent-elles optimiser efficacement leurs opérations et réagir promptement aux incertitudes économiques et aux risques concurrentiels ?

Une plateforme synonyme d’adaptabilité

La réponse pourrait se trouver dans le cloud. En France, l’adoption du cloud arrive à maturité et la plupart des entreprises ne se demandent plus si elles doivent migrer, mais plutôt comment optimiser au mieux leur stratégie cloud.

Si les pays d’Europe du Nord ont pris une avance dans l’adoption des nouvelles technologies, ceux du sud ont largement réduit cet écart ces dernières années. La modernisation des infrastructures cloud s’intensifie dans cette partie de l’Europe, et les différences observées concernent surtout le moment où les entreprises adoptent ces technologies, plutôt que des différences profondes dans leur niveau de digitalisation.

Le cloud, par sa nature agile, permet aux entreprises d’intégrer rapidement des technologies digitales pour relever les défis et saisir de nouvelles opportunités, tout en maîtrisant leurs coûts. De plus, le coud amplifie l’impact de ces technologies en assurant une évolutivité en temps réel, une puissance de calcul accrue et une diffusion plus rapide des informations à tous les niveaux de l’entreprise.

Des applications agiles

Les solutions de « process mining » en sont une bonne illustration. En exploitant les données fournies en temps réel par les systèmes informatiques pour visualiser, analyser et optimiser les processus métier, ces outils permettent aux entreprises de déceler les inefficacités opérationnelles, d’éliminer les goulets d’étranglement et de répondre plus efficacement aux contraintes économiques et concurrentielles.

L’IA générative (GenAI) constitue un autre exemple pertinent. Bien que son déploiement en soit encore à ses premiers stades (seulement 41 % des entreprises françaises ont lancé des cas d’usage), son potentiel apparaît déjà très clairement.

Les outils GenAI dynamisent l’innovation dans les services, favorisent le développement rapide de nouveaux produits et solutions, ainsi que la mise en place d’expériences client améliorées. En tirant parti d’analyses fondées sur les données et d’une capacité de génération inventive, les entreprises peuvent s’adapter plus rapidement aux évolutions du marché et anticiper les besoins changeants de leurs clients.

Surmonter les obstacles à l’innovation

L’innovation en Europe peut accuser un certain retard par rapport à des pays comme les États-Unis, en raison de l’incertitude économique conjuguée à un environnement réglementaire complexe. Les lourdeurs administratives et réglementaires ont fréquemment pour effet de ralentir considérablement les prises de décision, à l’image de ce qui se passe dans des domaines industriels tels que l’énergie, où des projets majeurs peuvent s’étaler sur une décennie en raison des divers agréments à obtenir, et sont en outre entravés par des considérations environnementales. Pour autant, les entreprises fortement engagées dans l’innovation trouvent les moyens de faire avancer leurs projets, malgré les défis structurels qui se dressent sur leur route.

Le cloud représente la plateforme idéale pour ces acteurs. En hébergeant de plus en plus de solutions personnalisées, spécifiques aux secteurs concernés, il donne un accès immédiat au process mining, à la robotisation des processus, à l’intelligence artificielle générative et à d’autres technologies qui permettent de recueillir des informations précieuses, de gagner en vitesse et de devenir plus agile. Les entreprises qui investissent dès maintenant dans ces solutions seront en position de se développer dans un contexte mondial largement imprévisible et de prendre l’avantage sur leurs concurrents.

____________________________

Par Jean-Roland Brisard, VP Solution Consulting, Infor

