Loin des clichés, l’IT n’est plus une fonction support mais un véritable accélérateur de croissance ! Entre intelligence artificielle, automatisation et alignement stratégique, les leaders du numérique repoussent les limites de la performance.

Ces dernières années, la perception de l’IT a radicalement changé. Autrefois considéré comme un centre de coûts, le département informatique est devenu un moteur essentiel d’innovation et de leadership. Ce changement ne se limite pas à une simple évolution des mentalités, il se traduit par des résultats concrets. Les leaders numériques affichent un rendement total annuel moyen de 8,1%, contre 4,9% pour les entreprises en retard sur le plan technologique. La corrélation entre excellence technologique et performance est indéniable.

Les entreprises les plus performantes excellent dans l’art d’exploiter les avancées technologiques pour atteindre des objectifs commerciaux mesurables. Cette maîtrise n’est pas le fruit du hasard, mais le résultat de stratégies ciblées qui connectent efficacement technologies et objectifs business.

Combler le fossé entre technologie et objectifs commerciaux

Connecter efficacement technologies et objectifs commerciaux exige des stratégies concrètes qui dépassent la simple reconnaissance de l’importance de l’IT. Il s’agit d’aligner activement les initiatives informatiques sur les objectifs business fondamentaux, en faisant de la technologie un véritable levier pour atteindre les résultats stratégiques.

Cet alignement peut être facilité par la mise en place d’objectifs et de résultats clés (OKR) ambitieux et mesurables, stimulant ainsi les progrès et favorisant une culture de responsabilité et de transparence au sein des équipes techniques. L’analyse de la gestion de l’activité technologique (TBM) offre quant à elle une transparence essentielle sur les investissements informatiques, permettant des décisions plus éclairées sur l’allocation des ressources et les priorités stratégiques.

Enfin, il est crucial de briser les silos et de cultiver la collaboration interfonctionnelle. La création d’équipes transverses, alignées sur les capacités de l’entreprise, permet aux experts IT de travailler main dans la main avec les équipes marketing, ventes, opérations, etc., favorisant ainsi une meilleure compréhension des objectifs communs et une intégration optimale des solutions technologiques dans les flux de travail existants.

L’IA au service des opérations et des équipes IT

L’intelligence artificielle révolutionne les opérations IT, permettant aux équipes de se concentrer sur des objectifs stratégiques plutôt que sur la maintenance courante. En automatisant les tâches répétitives et en fournissant des informations en temps réel, l’IA transforme le rôle de l’IT, passant d’une approche réactive à une optimisation proactive. Les équipes peuvent ainsi réduire les distractions et s’aligner plus efficacement sur les objectifs business.

Les réseaux natifs IA illustrent parfaitement cette transformation, avec une réduction des tickets d’incident pouvant atteindre 90% et des déploiements 9 fois plus rapides. Ces gains permettent de minimiser les interruptions de service, d’améliorer l’expérience utilisateur et de libérer du temps pour des initiatives à plus forte valeur ajoutée, comme l’amélioration de l’engagement client, l’optimisation des chaînes logistiques et l’accélération de la croissance.

Au-delà des réseaux, l’IA transforme la gestion des projets informatiques. Le modèle traditionnel des déploiements lourds et disruptifs laisse place à des approches agiles et itératives. Grâce à la surveillance continue et aux données en temps réel, les entreprises peuvent adapter leurs solutions technologiques à l’évolution de leurs besoins. Les équipes IT peuvent ainsi se concentrer sur l’innovation plutôt que sur la résolution de problèmes urgents.

En adoptant des opérations pilotées par l’IA, l’IT devient un véritable moteur de performance, contribuant à l’atteinte de résultats concrets et au maintien d’un avantage concurrentiel.

Favoriser une culture d’innovation et de collaboration

Les organisations les plus performantes reconnaissent que la transformation pilotée par la technologie exige plus que la simple mise en œuvre de nouvelles solutions : elle exige un changement culturel à l’échelle de l’organisation. Cela signifie faire évoluer les équipes informatiques du statut traditionnel de « preneurs d’ordres » à celui de décideurs qui contribuent à façonner et à exécuter la stratégie commerciale. La clé réside dans la création d’un environnement où l’innovation est reine et où les responsables informatiques se sentent habilités à apporter leurs perspectives uniques aux discussions commerciales.

Investir dans les compétences techniques et commerciales des équipes IT est essentiel. Cette double compétence permet une meilleure compréhension du contexte business et une contribution plus significative aux discussions stratégiques. En maîtrisant le langage de la technologie et celui des affaires, les professionnels de l’IT deviennent des partenaires clés pour stimuler l’innovation. Pour réussir cette transformation, l’apprentissage continu, le mentorat et les opportunités de collaboration interfonctionnelle sont indispensables, exposant les équipes IT à divers challenges et perspectives business.

Construire le leadership IT de demain

Le rôle de l’IT continuera d’évoluer. Les entreprises les plus performantes seront celles qui anticipent le potentiel transformateur de la technologie et l’intègrent proactivement à leur stratégie.

Cela implique de forger une co-responsabilité entre les dirigeants technologiques et commerciaux, de partager les données critiques entre les différents départements pour améliorer la prise de décision, de maintenir l’accent sur l’adaptation continue et de considérer les investissements technologiques comme des actifs stratégiques plutôt que comme des dépenses opérationnelles.

À l’heure où la technologie remodèle constamment les industries et les marchés, la question n’est plus de savoir si l’IT doit avoir une place à la table des décisions stratégiques, mais comment maximiser son potentiel et son impact sur la performance de l’entreprise. La réponse réside dans un dialogue ouvert, l’alignement de la technologie sur les objectifs business et la démonstration d’une valeur tangible. Le temps est venu pour les leaders IT de prendre pleinement leur place, ouvrant la voie à une nouvelle ère de succès.

Par Sharon Mandell, Vice-présidente et Directrice des systèmes d’information, Juniper Networks

