Face aux exigences de l’IA générative, la DSI doit réinventer ses pratiques de gestion des risques, notamment en renforçant la gouvernance des données et en intégrant une approche proactive. La clé d’une IA responsable réside dans l’équilibre entre agilité, responsabilité et protection des actifs de l’entreprise.

Avec l’adoption croissante de l’IA générative, la DSI se voit une nouvelle fois bousculée par de nouveaux usages et soumise à une nouvelle pression – temporelle et financière – pour adopter ces nouveaux outils au sein de son organisation. Une pression qui surgit de toutes parts : conseil d’administration, collaborateurs, clients et investisseurs. Et cela soulève une question cruciale : comment la DSI peut-elle répondre à ces attentes avec agilité et discernement, en maximisant les avantages de l’IA générative tout en préservant l’entreprise des risques inhérents à cette technologie ?

Car les risques liés à l’adoption de l’IA générative peuvent être significatifs. S’ils sont mal maîtrisés, ils peuvent entraîner des dommages importants pour l’entreprise, tant au niveau de sa sécurité que de sa réputation. Ces risques découlent de la double fonction de l’IA générative, qui agit à la fois en tant qu’outil interne et externe.

La gouvernance pour une meilleure gestion des risques

Ce contexte place la gouvernance des données au cœur des priorités, non pas comme une tâche ponctuelle, mais comme un processus en constante révision et mise à jour. Dans ce contexte, les DSI devront reconsidérer leur relation avec les responsables des risques, renforcer les collaborations et élaborer ensemble de nouvelles approches globales de gestion des risques. Ces nouvelles stratégies auront un objectif clair : tirer pleinement parti des avantages de l’IA générative, tout en assurant la protection de l’entreprise, de ses employés et de ses clients.

Les défis posés par les « développeurs citoyens » existent depuis l’ère de l’informatique client-serveur, mais l’IA générative et l’essor des plateformes « low-code/no-code » ont porté ces enjeux à un niveau bien plus élevé.

La DSI, gardienne du temple des données – et ce que cela implique

Les DSI sont les gardiens des données, chargés de superviser, de gérer et de valoriser les données de l’entreprise pour soutenir sa croissance et favoriser l’innovation, tout en garantissant leur sécurité. Cette responsabilité exige non seulement une expertise technique, mais aussi une vision stratégique pour aligner la gestion des données avec les objectifs de l’entreprise.

En tant que gardiens des données, les DSI doivent prendre les rênes de la gouvernance des données. Cela implique, de manière fondamentale, d’avoir une visibilité complète sur l’emplacement des données de l’entreprise à tout moment. Ils doivent cartographier et surveiller de manière exhaustive toutes les sources de données, qu’elles soient internes ou externes à l’organisation.

Miser sur la donnée pour une décision éclairée

Les DSI doivent s’engager à préserver la qualité des données de l’entreprise en mettant en place des processus rigoureux de vérification. Ils doivent élaborer une stratégie alignée sur les objectifs commerciaux, en intégrant des garde-fous et des cadres stricts pour garantir la qualité, la confidentialité et la sécurité des informations. Ils ont également la responsabilité de promouvoir et d’intégrer une maîtrise des données à tous les niveaux de l’organisation, du conseil d’administration aux services administratifs, en passant par le service client. En établissant des connexions efficaces entre les données, les processus décisionnels et les objectifs de l’entreprise, les DSI se positionnent comme des créateurs de valeur, renforçant ainsi leur rôle stratégique au sein de l’organisation.

L’importance du réseau… et de son réseau

Le secteur évolue tellement rapidement qu’il est crucial pour les organisations de se préparer à apprendre les unes des autres. Pour les DSI, cela implique de trouver des moyens de dégager du temps pour interagir avec des partenaires et des pairs qui influencent réellement le marché. En utilisant les réseaux existants, en en créant de nouveaux et en adoptant une approche d’apprentissage continu, les DSI seront mieux armés pour définir leurs priorités en matière d’IA générative. Ces réseaux incluront inévitablement les fournisseurs de technologies. En tant que créateurs des outils de l’IA générative, ils doivent faire preuve de transparence sur le fonctionnement de leurs algorithmes et permettre à leurs clients de les examiner. En outre, ils doivent clarifier où les données sont envoyées et traitées, ainsi que la manière dont elles peuvent être gérées efficacement dans un environnement réglementaire extrêmement complexe et en constante évolution.

L’IA générative constitue à la fois une opportunité exceptionnelle et un défi considérable pour la DSI. Elle nécessite une révision des stratégies, centrée principalement sur la gouvernance des données. Demain, les entreprises s’appuieront sur l’IA pour améliorer leur gestion des données, surveiller en permanence les vulnérabilités potentielles et intervenir de manière autonome pour y remédier. Cette évolution illustre comment l’IA transforme non seulement les rôles, mais également tous les aspects des activités d’une entreprise. Les DSI se trouvent ainsi en première ligne pour guider leurs organisations à travers cette profonde transformation.

_______________________________________

Par Cédric Lafosse, Senior Solutions Consulting Director chez ServiceNow France

