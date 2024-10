Cette année Qualcomm a bouleversé l’univers des PC en lançant son processeur Snapdragon X à cœurs Oryon et sa gamme de processeurs « Snapdragon X Elite » à faire pâlir de jalousie les processeurs d’Intel et AMD en matière d’efficience comme de performance mobile pure. Mais ARM se montrer très contrarié et veut retirer ses licences à Qualcomm.

Mais sa nouvelle technologie de cœur Oryon, inaugurée sur Snapdragon X Elite et les Copilot+ PC, va désormais se retrouver sur toute une série de processeurs Qualcomm destinés à d’autres marchés.

Du Elite pour Smartphones

À commencer par les Smartphones ! Le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite (anciennement connu sous le nom Snapdragon 8 Gen 4) inaugure une nouvelle ère de performance mobile et une nouvelle ère d’IA générative embarquée. Chris Patrick, vice-président senior et directeur général des téléphones mobiles chez Qualcomm Technologies, explique qu’ « avec des capacités CPU, GPU et NPU de pointe, le Snapdragon 8 Elite offre des améliorations spectaculaires en termes de performance et d’efficacité énergétique. »

<

Le processeur promet des performances en hausse de 40% à 60% par rapport à la génération précédente tout en se montrant plus économe.

Du Elite pour voitures

Mais ce n’est pas tout ! Les cœurs Oryon et la marque « Elite » trouvent aussi leur place dans une toute nouvelle gamme de puces dédiées au monde de l’automobile ! Qualcomm a en effet annoncé cette semaine ses processeurs « Snapdragon Cockpit Elite » et « Snapdragon Ride Elite » ! Par leurs performances et leur NPU intégré, ces nouvelles puces promettent de nouvelles expériences de conduite automatisée (puce Ride Elite) et expériences multimédias dans les véhicules (puce Cockpit Elite).

« Ces plateformes ultra-performantes offrent des niveaux inégalés de puissance et d’intelligence, parfaitement adaptés aux véhicules de nouvelle génération. Elles proposent des solutions haut de gamme complètes pour les cockpits numériques et les systèmes avancés d’aide à la conduite, garantissant une performance et une fiabilité sans précédent » explique Qualcomm. Ces processeurs seront échantillonnés début 2025 et semblent embarquer une seconde génération de cœurs Oryon. Ils équiperont les véhicules en 2026 et au-delà.

ARM voit rouge et veut retirer à Qualcomm ses licences

Bref, Qualcomm est en passe d’imposer son cœur Oryon sur tous les segments de marché. Et… ça commence à agacer ARM. Car « Oryon » est le fruit d’un développement autonome réalisé par Nuvia, une startup crée par des anciens d’Apple et rachetée en 2021 par Qualcomm. Avec Oryon, Qualcomm a, comme Apple, choisi de dériver les développements officiels d’ARM et ne plus directement adopter les cœurs « Cortex » pour chercher davantage de performances et d’optimisations afin de mieux se démarquer de la concurrence.

Le problème, c’est que selon ARM, Qualcomm – contrairement à Apple – ne disposerait pas des licences lui permettant une telle liberté. En 2022, ARM a porté plainte et engagé une procédure contre Qualcomm et Nuvia pour violation des accords de licence et atteinte à sa propriété intellectuelle. En pratique, Qualcomm se serait approprié les licences Nuvia sans accord d’ARM.

Sur le fond, ARM semble en réalité désormais en danger avec des entreprises comme Apple et Qualcomm qui innovent plus vite et mieux et ne vont pas manquer de vouloir redéfinir les termes qui les unissent à ARM puisqu’elles s’éloignent de plus en plus des designs officiels.

Cette semaine, alors que Qualcomm fait son show autour d’Elite, ARM a décidé de passer à la vitesse supérieure et de monter le ton d’un cran. Le concepteur de puces annonce révoquer la licence de Qualcomm et ordonne l’abandon des puces à base de cœurs Oryon. Qualcomm a 60 jours pour s’y conformer.

Qualcomm a immédiatement réagi en précisant que « cette nouvelle action d’ARM s’inscrit dans la continuité : encore des menaces infondées visant à faire pression sur un partenaire de longue date, à entraver le développement de nos processeurs leaders en performance, et à augmenter les taux de redevances en dépit des droits étendus que nous confère notre licence architecturale. À l’approche du procès en décembre, cette manœuvre désespérée d’ARM semble être une tentative de perturber la procédure judiciaire, et leur demande de résiliation est totalement sans fondement. Nous sommes convaincus que les droits de Qualcomm, tels que définis dans notre accord avec ARM, seront confirmés. Ces pratiques anticoncurrentielles d’ARM ne resteront pas sans réponse. »

Cette guerre pourrait, sur le papier, avoir un terrible effet sur le marché des smartphones et tablettes et tuer dans l’œuf l’actuelle expansion de l’architecture ARM dans l’univers Windows.

En pratique, toutefois, l’impact devrait être minime. On peut surtout s’attendre à court terme à des échanges de noms d’oiseaux peu délicats entre les deux entreprises par médias interposés (ça fait partie du jeu) et à moyen terme à d’inévitables négociations suivies de nouveaux accords de partenariat et accompagnées de gros flux financiers !

Qualcomm traite Intel de tricheur…

Et puisqu’on est dans les petites guerres entre géants de la Tech, Qualcomm a ouvertement critiqué les benchmarks publiés par Intel pour vanter les performances et qualités de ses nouveaux « Lunar Lake » au détriment des Snapdragon X Elite.

Selon Qualcomm, Intel a tout simplement menti. Et toujours selon Qualcomm, ses Snapdragon X sont supérieurs aux Lunar Lake (et aux AMD Zen 5) dans à peu près tous les domaines. Son « X1E-84-100 » est 10% plus rapide que l’Intel Core 256V en performance « single core » tout en nécessitant 38% de moins d’énergie et 52% plus rapide en « multi-core » tout en nécessitant 113% mois d’énergie. Bref, les Snapdragon X Elite écraseraient les « Lunar Lake » aussi bien en performances pures qu’en performance par watt. Pire encore, en mode batterie, les Snapdragon X seraient 163% plus rapides que les Lunar Lake, Intel n’ayant toujours pas trouvé la parade pour que les PC en mode « économie d’énergie » ne rament pas…

Un bémol toutefois… Qualcomm se contente ici d’évoquer les benchmarks CPU purs et se garde bien d’évoquer les performances GPU. Car dans ce domaine, les Lunar Lake constituent un véritable saut technologique pour Intel avec des performances qui ridiculisent le décevant GPU des Snapdragon X ! On s’attend d’ailleurs à ce que Qualcomm concentre l’essentiel de ses efforts d’innovation sur la partie GPU pour la seconde génération de Snapdragon X.

