nLighten annonce la nomination de Dame Dawn Childs au poste de CEO et de Matthew Harris au poste de CFO, renforçant ainsi son équipe dirigeante à l’aube de sa prochaine phase de croissance.

Dame Dawn Childs rejoint nLighten après avoir passé près de cinq ans chez Pure Data Centres Group, où elle a d’abord occupé le poste de directrice des opérations avant d’être nommée CEO en mai 2023. Auparavant, elle a piloté un programme de transformation de plusieurs milliards de livres sterling chez National Grid, couvrant les activités de transport de gaz et d’électricité. Au début de sa carrière, elle a occupé des postes de direction en ingénierie, notamment celui de directrice de l’ingénierie du groupe Merlin Entertainments et de responsable de l’ingénierie à l’aéroport de Gatwick, après 23 ans de service comme officier ingénieur au sein de la Royal Air Force.

Matthew Harris bénéficie de plus de 15 ans d’expérience en finance et stratégie acquise au sein d’entreprises cotées et financées par des fonds de capital-investissement dans les secteurs des infrastructures numériques, des technologies et de l’investissement. Il rejoint nLighten après avoir été membre fondateur du conseil d’administration, administrateur investisseur et directeur financier chez Kao Data depuis 2021. Auparavant, il occupait le poste de directeur financier chez Goldacre Ventures, où il a supervisé une forte croissance et obtenu plus de 250 millions de livres sterling de financement pour les sociétés gérées dans son portefeuille.

Ces nominations interviennent alors que la demande en infrastructures numériques distribuées s’accélère en Europe, portée par l’intelligence artificielle, la connectivité cloud et les applications à haut débit. En collaboration avec l’équipe de direction, Childs et Harris piloteront la poursuite du développement de nLighten sur les principaux marchés européens, en privilégiant la croissance organique, les acquisitions stratégiques et l’investissement continu dans des solutions d’infrastructure durables.