Oxalys, éditeur Saas spécialisé dans la digitalisation des achats et des dépenses, accompagne avec succès les acteurs du secteur public en annonçant une très forte croissance de ses activités (+ de 50 %) auprès des collectivités territoriales, établissements publics, organismes parapublics, établissements de santé ou d’enseignement supérieur. À ce jour, l’éditeur bénéficie ainsi de près de 25% de ses clients actifs dans la sphère publique.

Une dynamique soutenue portée par une offre répondant aux enjeux spécifiques des structures publiques

Concrètement, l’offre d’Oxalys permet aux organisations publiques de concilier conformité, performance budgétaire et transformation digitale. Les acteurs publics, quelle que soit leur organisation (multisites, multi entités, etc.), peuvent alors procéder à des achats plus responsables, transparents et efficients. Globalement, en optant pour la solution Oxalys, les structures publiques sont en mesure de répondre pragmatiquement à différents piliers incontournables pour mener à bien une gouvernance d’achat adaptée à leurs attentes, notamment dans la phase amont de préparation des marchés et dans la phase aval pour le contrôle de l’exécution de ces derniers.

Se conformer à la réglementation

L’offre d’Oxalys intègre en continu les évolutions du Code de la commande publique, sécurise les procédures d’achats et assure une traçabilité complète des processus. Tous ces éléments associés à une centralisation documentaire facilitant les audits et les contrôles contribuent à réduire drastiquement les risques juridiques et opérationnels.

Optimiser les achats et rationaliser les dépenses

La solution d’Oxalys confère une meilleure visibilité sur les dépenses et le pilotage budgétaire en temps réel. Elle permet également une rationalisation des fournisseurs, une mutualisation des achats et une automatisation des tâches administratives pour recentrer les équipes sur des missions à valeur ajoutée. Enfin, Oxalys permet une analyse fine des données pour identifier des leviers d’économies.

Prendre en compte le sujet des achats durables

La prise en compte des aspects RSE dans les processus achats est désormais incontournable pour les structures publiques. Oxalys leur offre la possibilité de suivre des indicateurs environnementaux et sociaux, de contribuer aux objectifs de transition écologique des collectivités et plus globalement, d’opter pour un pilotage responsable de leurs achats.

Oxalys se positionne donc comme un partenaire stratégique pour les structures publiques désireuses de mener à bien leur transformation digitale en dématérialisation de bout en bout leurs processus Source-to-Pay. L’éditeur offre ainsi une vision unifiée des achats, des engagements et des dépenses et contribue à offrir un environnement de travail unique pour une collaboration efficace entre les directions achats, finances, juridiques et les services opérationnels.

Harmony CAILLOT-RAZAFI chez Oxalys « Chaque année, nous investissons massivement pour proposer à nos clients publics une solution toujours plus complète pour piloter efficacement la digitalisation de leurs achats. Que ce soit au niveau des fonctionnalités ou de l’expérience utilisateur délivrée, notre solution est un véritable outil leur permettant de gérer des marchés publics tout en se conformant à la réglementation : accords-cadres, allotissements, reconductions, etc. »