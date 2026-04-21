L’ESN rennaise Provectio donne un vrai visage à son engagement RSE en annonçant un partenariat structurant avec Ordi Grand Ouest. À travers cette annonce, Ordi Grand Ouest va récupérer le matériel IT des clients de Provectio lors du remplacement de ce dernier et lui donner une nouvelle vie pour le réintroduire dans l’économie circulaire, sociale et solidaire.

Une initiative vertueuse et 100 % locale

Ordi Grand Ouest structure la filière de réemploi et d’inclusion numérique sur le Grand Ouest. Elle rassemble les structures de l’ESS qui luttent contre la fracture numérique. La filière assure la collecte, le reconditionnement et la redistribution solidaire de matériel informatique sur le territoire. Ses membres proposent également des formations aux usages du numérique pour éviter toute forme d’exclusion.

Des collectes régulières pour une réintroduction locale

Dans le cadre de cet accord, Provectio met gracieusement à disposition d’Ordi Grand Ouest différents matériels informatiques récupérés chez ses clients : PC, écrans, serveurs, switch… Une fois récupérés, les équipes d’Ordi Grand Ouest effacent toutes les données, détruisent les disques durs, proposent de nouvelles configurations de PC sous Linux et donnent une nouvelle vie aux équipements IT avant de les réintroduire sur le marché.

Fort de cette initiative, Provectio démontre son engagement à s’inscrire dans une trajectoire de numérique responsable et de soutien à l’économie locale et circulaire. À ce jour, deux premières collectes ont d’ores et déjà été réalisées. Ces dernières devraient s’accélérer et se pérenniser sur les prochaines années. Ces actions sont d’autant plus importantes qu’avec la flambée des prix des composants IT, accéder à des équipements informatiques devient de plus en plus compliqué pour les structures les plus fragiles

Clément MONNERAIS chargé de mission RSE chez Provectio « Nous sommes fiers de ce partenariat avec OGO, qui porte un projet sociétal en phase avec nos valeurs. Cela permet d’allonger un maximum l’usage du matériel informatique, d’en faire profiter le plus grand nombre, notamment ceux qui n’y ont pas ou peu accès. Cela répond à une partie des enjeux de notre approche cycle de vie du numérique, une belle étape pour nos clients et notre démarche.. »`

Ce partenariat s’inscrit plus globalement dans la stratégie RSE de l’ESN qui a d’ores et déjà entrepris différentes initiatives comme la signature de la charte économie circulaire de la ville de Rennes, des actions en termes de mobilité ou encore de gestion des déchets.