Nutanix reconnait l’excellence des services Cloud et infogérance délivrés par ITS Integra sur son stack technologique.

Cette distinction est le résultat d’une étroite collaboration technologique et commerciale entre ITS Integra et Nutanix, depuis 2017. Ainsi, ITS Integra délivre la quasi-totalité de ses services Cloud et infogérance sur des plateformes 100% Nutanix, en tirant bénéfice des innovations offertes par l’éditeur. Bien avant le chamboulement du marché à la suite du rachat de VMware par Broadcom, ITS Integra avait déjà entamé une migration progressive et totale vers l’hyperviseur AHV® de Nutanix, préservant ainsi ses clients des effets financiers et opérationnels causés par le rachat.

S’appuyant sur les différents produits mis au point par l’éditeur, ITS Integra a su acquérir une expertise pointue de l’environnement dans son ensemble lui permettant de proposer des engagements forts à ses clients hébergés.

« Nous sommes fiers de pouvoir exprimer notre reconnaissance envers ITS Integra lors du .NEXT cette année pour ses efforts remarquables en matière de réussite client avec Nutanix. » constate Tarkan Maner, Président et Chief Commercial Officer chez Nutanix. « Alors que l’IA d’entreprise, les applications Cloud-natives et l’hybridation Cloud changent la donne pour toutes les organisations, l’engagement fort de ITS Integra auprès de Nutanix matérialise l’exécution concrète de notre vision : nos clients peuvent « Run Anything, Anywhere » sur une plateforme sécurisée et évolutive. »

« Ce partenariat démarré il y a bientôt 10 ans représente un vecteur de croissance important pour ITS Integra. » rappelle Geoffroy de Lavenne, Directeur Général de ITS Integra. « Sur un marché très dense avec de nombreux acteurs de toutes tailles, il constitue un différenciateur à divers niveaux : la prise de parts de marché de AHV, la réduction importante du nombre d’incidents sur les plateformes, le support unifié et bien entendu les avancées innovantes en matière de gestion des conteneurs (NKP) et de l’IA d’entreprise. Forts de notre expertise acquise, nous avons par ailleurs décidé de proposer également la transformation sur site client à travers une offre Revente et Intégration Nutanix. Ainsi nous savons accompagner nos clients sur n’importe quelle phase de la transformation de leurs infrastructures et de la gestion applicative. »

ITS Integra continue à innover sur la base des plateformes Nutanix, puisqu’une offre IaaS est en cours de qualification SecNumCloud d’ici la fin de l’année 2026. Cela permettra de valoriser les technologies Nutanix au cœur d’une solution bénéficiant du plus haut niveau de sécurisation en Europe.