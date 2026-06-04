HID et Sharry déploient pour la première fois en Europe des cartes étudiantes accessibles depuis le portefeuille numérique du smartphone, en partenariat avec H-FARM College. Étudiants, enseignants et personnels peuvent désormais accéder aux espaces du campus via leur téléphone ou leur montre connectée.

Ce déploiement associe la plateforme d’accès intelligent de Sharry et les solutions d’identité de HID pour offrir une expérience campus entièrement dématérialisée à H-FARM College.

Un campus d’innovation, précurseur en matière d’accès numérique

Situé en bordure de la lagune de Venise, H-FARM College est un écosystème d’innovation qui réunit sur un même site formation, startups et technologie. L’institution franchit aujourd’hui une nouvelle étape dans l’intégration du numérique à la vie quotidienne du campus. Grâce au lancement des cartes étudiantes en portefeuille numérique, l’ensemble des étudiants de licence et de master, ainsi que les enseignants et le personnel administratif, accèdent aux espaces du campus — chambres, zones communes, stations d’impression — d’un simple geste, sans badge physique.

« Dès le départ, nous avions imaginé un campus où les accréditations seraient toujours à portée de main, directement sur le smartphone. Avec HID et Sharry, cette vision est devenue réalité grâce à une solution simple, sécurisée et fiable. L’enthousiasme des étudiants a été immédiat : en moins de trois minutes après réception de la notification, 70 % avaient déjà activé leur badge virtuel. Un signal clair de l’attente que suscitait cette innovation », déclare Alberto Aldrigo, CTO de H-FARM.

Architecture technique : trois couches, une expérience fluide

Le dispositif repose sur l’application H-FARM, disponible sur App Store et Google Play. Elle permet déjà d’explorer le plan du campus, de commander et payer des repas, et de suivre l’actualité de l’établissement. L’ajout du portefeuille numérique étend ces fonctionnalités en transformant le smartphone ou la montre connectée en credential sécurisé.

La chaîne technique s’articule ainsi :

HID assure la couche d’émission et de gestion des identités numériques à l’échelle du campus.

Sharry joue le rôle de middleware, connectant le système de gestion des identités de H-FARM à l’infrastructure HID. La plateforme est également intégrée au système de contrôle d’accès Genetec.

L’utilisateur ajoute ses accréditations à son portefeuille natif (Apple Wallet ou Google Wallet) en un seul geste depuis l’application, sans ouvrir d’application tierce au moment du passage.

« Nous sommes fiers de nous associer à HID pour lancer la première expérience de portefeuille numérique dans l’enseignement supérieur en Europe », indique Matěj Pokorný, Head of Customer Success chez Sharry. « Ce qui aurait pu prendre plusieurs mois a été accompli en quelques semaines seulement — la preuve d’une vision partagée et d’une vraie capacité d’exécution. H-FARM pose un nouveau standard pour la modernisation de l’accès et de l’identité sur les campus, sans compromis sur la sécurité. »

« Le déploiement de H-FARM illustre ce qu’un campus véritablement numérique peut être : sécurisé, mobile et conçu sans friction. En plaçant l’identité étudiant au cœur du portefeuille numérique, cette mise en œuvre démontre comment l’accès et l’identité modernes peuvent être délivrés de manière fluide sur l’ensemble de l’environnement campus », ajoute DominicBruning, Director of Strategic Alliances for Mobile, EMEA, chez HID.

Une référence pour l’enseignement supérieur européen

Ce déploiement constitue une étape structurante vers le campus entièrement numérique en Europe : identité, accès et services convergent dans une expérience unifiée, pilotée depuis le mobile.

Il s’inscrit également dans le prolongement d’une collaboration établie entre HID et Sharry, qui ont déjà conduit plusieurs premières mondiales dans le domaine de l’accès par portefeuille numérique — notamment aux États-Unis, dans l’Union européenne, et plus récemment en Amérique latine.