rzilient poursuit sa forte dynamique de croissance en annonçant une hausse de son chiffre d’affaires de 20 % qui se porte à 4,5 millions d’euros sur son dernier exercice. Cette solide performance atteste de la qualité de l’offre de rzilient et de sa capacité à mener à bien son plan stratégique.

Un positionnement unique

À l’heure où les projets IA sont souvent perçus comme un risque financier, rzilient transforme cette intelligence en levier opérationnel concret. Son système orchestre nativement Mistral, OpenAI et Anthropic en parallèle, sélectionnant automatiquement le meilleur modèle pour chaque tâche. Résultat : des recommandations ultra-précises, notamment en cybersécurité, pour un ROI immédiat et mesurable là où les autres voient des incertitudes.

En alliant cette puissance technologique de pointe à un accompagnement humain, rzilient anticipe les besoins de ses clients avant qu’ils ne deviennent des problèmes. rzilient propose ainsi une couverture complète des enjeux IT des entreprises en croissance, sur une interface nouvelle génération.

Une croissance reposant sur trois leviers principaux

Une offre élargie

rzilient s’affirme désormais comme le prestataire IT unique pour l’ensemble des besoins de ses clients : plus uniquement sur la dimension plateforme, mais sur l’intégralité de la chaîne de valeur IT ( pilotage de parc, cybersécurité managée, infrastructure, réseau, migration et téléphonie). Cette montée en gamme permet d’adresser des projets plus structurants et d’augmenter la valeur délivrée au client.

Structuration interne et excellence opérationnelle

La réorganisation interne engagée en 2025 dote rzilient d’équipes plus agiles, expertes et segmentées. Cette structuration est le socle qui permet de servir des entreprises de plus grande taille avec le même niveau d’exigence et de réactivité.

Nouveaux clients et partenaires

rzilient fait évoluer son profil de clients cibles vers les ETI, des organisations avec davantage de collaborateurs, des besoins IT plus structurants, et des enjeux de scalabilité réels. En parallèle, le réseau de partenaires technologiques se renforce pour accompagner cette montée en gamme.

Quentin de Lambert, Co-fondateur de rzilient « Aujourd’hui, nos clients nous confient des projets beaucoup plus structurants. Et forcément, cela change la nature des discussions : plus de pilotage, plus de cybersécurité et de vrais enjeux pour transformer l’IT. Nous bénéficions de toute l’agilité nécessaire pour piloter les projets les plus ambitieux et sommes en capacité de traiter toutes les spécificités souhaitées.»

Fort de ces éléments, rzilient annonce d’ores et déjà de bons résultats sur le premier trimestre 2026 avec une croissance globale de l’activité de 47 %, de 70 % sur la dimension transactionnelle et de 490 % sur le volet services.