Snom, expert européen de la communication IP professionnelle, clôture son dernier exercice avec des résultats solides et une croissance sur ses marchés stratégiques, jetant les bases d’une expansion internationale réussie.

Au cours de la première année avec Fabio Albanini en qualité de Senior VP Sales & Operations, l’entreprise enregistre un retour à la stabilité dans la zone DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), inversant la tendance négative des années précédentes grâce à une stratégie commerciale renouvelée et au renforcement de l’équipe locale.

L’Italie et la France confirment leur solidité malgré un environnement économique complexe, notamment sur le marché français. Parallèlement, la région ibérique (Espagne et Portugal) s’affirme comme l’un des principaux moteurs de croissance, consolidant le chemin de développement entamé ces dernières années.

Des signaux positifs proviennent également d’Europe du Sud, en particulier des Balkans, et de la région APAC, où Snom élargit sa présence avec de nouveaux accords de distribution. L’Australie et l’Inde se distinguent par leur dynamisme et leur croissance. Le Royaume-Uni, le Benelux, les pays nordiques et la Pologne restent stables, tandis que la CEI, le Moyen-Orient et l’Afrique ont souffert de facteurs géopolitiques, avec des actions de relance déjà planifiées.

« Nous renouons avec la croissance sur les marchés clés et recueillons les résultats des investissements réalisés à moyen terme, en particulier dans la péninsule ibérique », commente M. Albanini. « Une stratégie cohérente et une forte orientation client restent les facteurs déterminants d’une croissance durable. »

Portefeuille produits : couverture complète et nouvelles opportunités

Au cours du dernier exercice fiscal, Snom a élargi son portefeuille de plus de 20 appareils, notamment des terminaux de bureau, des terminaux sans fil DECT et des accessoires. Le renforcement de la série D8xx permet aujourd’hui une couverture complète de tous les segments de marché, aux côtés des séries bien établies D1xx et D7xx. Cette évolution ouvre de nouvelles opportunités également dans le domaine OEM, où l’intérêt croît de la part de partenaires et de fournisseurs qui externalisent la production des terminaux.

Dans le segment DECT, l’offre demeure solide : les stations multicellulaires M900 et le terminal IP DECT M70 figurent parmi les produits les plus importants de la catégorie. Le renforcement de la gamme single-cell – avec le repositionnement du M110 et le lancement des modèles M253 et M256 – rend le portefeuille encore plus compétitif.

Le segment de l’hôtellerie, où les ventes ont doublé en termes d’unités, est particulièrement dynamique, l’Italie occupant une position de leader. Grâce à une offre complète intégrant des téléphones analogiques et SIP au design dédié au secteur hôtelier, Snom se démarque sur un marché souvent non verticalisé et ouvre de nouvelles opportunités.

Le segment des accessoires – casques, caméras et haut-parleurs – se développe également, contribuant au développement d’un écosystème de plus en plus complet.

L’interopérabilité comme levier stratégique

L’interopérabilité reste un élément central pour Snom, avec plus de 100 partenaires technologiques à l’échelle mondiale. La capacité à s’intégrer avec des plates-formes et des solutions tierces est essentielle pour assurer flexibilité et valeur pour les clients.

« L’interopérabilité est l’un des piliers de notre stratégie », souligne M. Albanini. « Nous continuons à investir pour garantir la compatibilité, la fiabilité et la liberté de choix à nos clients. »

Efficacité opérationnelle et modèle centré sur le client

Au cours des douze derniers mois, Snom a renforcé l’efficacité opérationnelle et l’alignement entre les différentes fonctions de l’entreprise. En particulier, la coordination entre le marketing et les ventes a été intensifiée, avec un impact direct sur la génération de nouvelles opportunités.

L’introduction d’outils avancés de gestion des leads et le renforcement des activités numériques améliorent l’efficacité des initiatives commerciales.

Sur le plan logistique, le transfert vers un nouvel entrepôt plus performant a optimisé les processus, rendant les livraisons plus rapides et plus efficaces. Parallèlement, les activités de recherche et développement sont également de plus en plus alignées sur les exigences du marché, dans un modèle fortement axé sur le client.

Expansion de la clientèle et reconnaissance des partenaires

L’expansion de la clientèle est aujourd’hui une priorité stratégique pour Snom. Toutes les activités commerciales et marketing sont orientées vers l’acquisition de nouveaux clients et le renforcement des relations existantes.

« Les partenaires restent au cœur de notre modèle d’activité et leur contribution est fondamentale pour les résultats obtenus », conclut M. Albanini. « Un remerciement tout particulier aux distributeurs qui se sont distingués par leurs performances et leur engagement, remportant le Distribution Award dans les catégories Platine et Or. »

Pour l’exercice 2025/26, les distributeurs à valeur ajoutée AC Nexitup et EDOX SAS en France, ainsi qu’UC Experts BV en Belgique, obtiennent le statut Platine. Itancia conserve son niveau Or : tous ces partenaires se distinguent une fois de plus par la constance de leurs performances et leurs résultats exceptionnels, confirmant ainsi un parcours d’excellence consolidé au fil du temps.