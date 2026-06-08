L’éditeur bruxellois de la solution CRM préférée de 13 500 entreprises s’appuie sur la plateforme française Avanoo pour cartographier son patrimoine SaaS, sécuriser ses usages d’IA générative et structurer son architecture logicielle. Un déploiement éclair début 2025, des résultats concrets, et le signe qu’un nouvel acteur européen de la gouvernance logicielle s’installe durablement sur le marché.

Cartographier son patrimoine SaaS, mesurer l’usage réel de l’IA générative en interne, identifier les redondances de licences, prioriser ses risques cyber : la liste des chantiers d’un DSI ou d’un RSSI s’allonge plus vite que ses ressources. Efficy, leader européen du CRM avec 13 500 clients et 330 000 utilisateurs répartis sur 60 pays, a choisi d’attaquer ces sujets de front en s’équipant d’Avanoo, plateforme française de gouvernance Shadow IT et Shadow AI. Quelques mois après le déploiement, le retour est sans ambiguïté : l’outil tient ses promesses, l’équipe Avanoo également.

Efficy : l’enjeu d’un éditeur SaaS en forte croissance

Fondée à Bruxelles, Efficy s’est imposée en deux décennies comme le principal éditeur européen indépendant de solutions CRM. La société accompagne aujourd’hui 13 500 entreprises et 330 000 utilisateurs dans 60 pays, avec une gamme complète couvrant la vente, le marketing, le service client et la gestion d’activité. Organisée autour de trois business units distinctes, Efficy adresse aussi bien la PME que les grands comptes régulés, avec des options d’hébergement souveraines pour les secteurs les plus exigeants.

Comme tout éditeur en forte croissance, Efficy fait face à un patrimoine SaaS qui se densifie, à des collaborateurs qui adoptent rapidement de nouveaux outils d’IA générative, et à une exigence renforcée de conformité DORA, NIS2 et AI Act. Pour répondre à ces enjeux, les équipes menées par Alessandro Gai, Chief Information Security Officer et Hubert Poncelet, Chief of Staff et General Counsel, ont engagé un chantier de fond sur leur architecture logicielle.

Le besoin : visibilité, sécurité, optimisation

L’approche retenue par Efficy est volontairement bottom-up et opérationnelle. Première étape, cartographier de manière exhaustive l’ensemble des logiciels et outils d’IA réellement utilisés par les collaborateurs, et vérifier la complétude de l’inventaire existant. Seconde étape, mapper utilisateurs, rôles et droits d’accès pour reconstruire une architecture logicielle alignée sur les trois business units.

Au-delà de la dimension Shadow IT classique, la question de l’IA générative s’impose comme un sujet prioritaire. Quels outils d’IA sont utilisés, par qui, pour quels usages, avec quelles données ? La réponse exige une cartographie continue, pas une photo figée tous les six mois.

Trois objectifs structurent le projet : disposer d’une vue analytique granulaire sur qui utilise quoi, consolider les redondances de licences pour libérer du budget, et quantifier précisément l’exposition cyber liée aux outils non gouvernés.

Avanoo : une plateforme déployée en quelques minutes

Avanoo est un éditeur SaaS français qui propose une plateforme de gouvernance des usages logiciels et d’IA. Déployée sous forme d’extension navigateur (entre autre), elle cartographie en continu l’ensemble des applications SaaS et des outils d’IA générative effectivement utilisés dans l’entreprise, qu’ils soient officiellement déployés par la DSI ou adoptés en autonomie par les collaborateurs.

La plateforme apporte trois types de réponses concrètes. Côté DSI et procurement, elle révèle les redondances de licences, identifie les outils sous-utilisés et fait apparaître les économies absorbables. Côté RSSI, elle quantifie l’exposition cyber, signale les outils sensibles et leurs usages (ex: upload de fichiers) et permet de prioriser les arbitrages de sécurité. Côté conformité, elle alimente les chantiers NIS2 et AI Act avec des données factuelles plutôt que déclaratives.

Trois caractéristiques distinguent Avanoo sur ce marché : une cartographie réellement exhaustive grâce à l’extension navigateur, un déploiement en quelques jours sans intégration lourde, et une logique de sensibilisation in-context qui transforme la conformité en réflexe utilisateur plutôt qu’en charte oubliée.

Un déploiement qui parle de lui-même

Le projet a été déployé en quelques jours seulement (si on inclut la phase d’onboarding réalisée par Avanoo) chez Efficy, sans intégration lourde, et a immédiatement permis de basculer d’un inventaire SaaS déclaratif vers une cartographie continue de l’usage réel. Les bénéfices observés couvrent les trois axes structurants du projet : une visibilité granulaire sur les outils utilisés et leurs porteurs, l’identification d’optimisations de licences et de coûts absorbables, et la quantification de l’exposition cyber liée aux usages SaaS et IA non gouvernés.

Au-delà des bénéfices opérationnels immédiats, le partenariat ouvre la voie à des chantiers plus structurants : architecture logicielle alignée sur les trois business units, mapping des droits d’accès, et préparation des audits de conformité sur des bases documentaires solides.

« Quand nous avons cherché un outil pour cartographier notre patrimoine SaaS et reprendre la main sur les usages SaaS & IA dans nos équipes, nous avons d’abord regardé ce que faisaient les acteurs établis. Et puis nous avons découvert Avanoo, et nous avons été franchement impressionnés.

En quelques jours seulement, nous avions une vue granulaire sur qui utilise quoi, nous avions consolidé des redondances que nous ne soupçonnions pas, et nous avions quantifié notre exposition cyber. Mais ce qui a véritablement changé la donne, c’est la vitesse à laquelle nous avons pu capitaliser sur cette cartographie bien au-delà de son périmètre initial. Nous l’avons étendue à la gestion des droits d’accès, à l’évaluation fine des usages par utilisateur, et à l’amélioration de l’onboarding lorsque certains outils s’avéraient sous-utilisés. Côté finance, la réconciliation avec notre département financier est devenue fluide : nous analysons désormais les coûts d’opportunité, nous arbitrons les licences sur base d’usage réel, et nous pilotons les budgets SaaS avec une rigueur qui n’était tout simplement pas possible avant. D’un prisme sécurité et data privacy, nous sommes parvenus à établir une cartographie complète qui a eu un impact immédiat et résolu : nous savons précisément quels outils nous souhaitons que nos collaborateurs puissent utiliser — ou intensifier — et lesquels doivent être restreints, tant pour des raisons de cybersécurité que de protection des données. Dans un contexte européen où la souveraineté sur la donnée et la gouvernance de l’IA deviennent des enjeux stratégiques pour toute organisation, disposer de cette visibilité n’est plus un luxe — c’est un prérequis pour garder le contrôle sur nos décisions technologiques et pouvoir les auditer à tout moment. Au-delà du produit, c’est la curiosité de l’équipe tech et produit d’Avanoo qui a fait la différence. Leur capacité d’écoute et d’itération nous a permis de co-construire une solution qui répond précisément à nos cas d’usage — pas de déployer un énième outil générique. Le projet tient ses promesses, et chaque mois révèle de nouveaux leviers d’optimisation. » Hubert Poncelet, General Counsel, Efficy

“D’un point de vue sécurité, le Shadow SaaS et le Shadow AI sont parmi les sujets les plus difficiles à maîtriser, et Avanoo frappe exactement là où ça compte sur les deux. Nous avons une visibilité continue sur ce qui se passe dans les navigateurs, nous mettons au jour des usages cachés que nous n’aurions tout simplement pas vus autrement, et nous pouvons sensibiliser au bon moment, sans bloquer la productivité. Ce qui rend la solution encore plus puissante, c’est la possibilité de mener des campagnes de sensibilisation intégrées directement depuis la plateforme, transformant la visibilité en changement comportemental concret à l’échelle de l’organisation. La vitesse d’exécution de l’équipe est également un véritable différenciateur. Quand nous remontons un besoin ou un retour, la réponse arrive vite, et le déploiement suit. Pour un RSSI, c’est exactement ce qu’on attend : un partenaire qui suit le rythme des menaces.”Alessandro Gai, Chief Information Security Officer, Efficy

Avanoo : un nouvel acteur européen qui s’installe

Le déploiement chez Efficy s’inscrit dans une trajectoire de croissance soutenue pour Avanoo, qui revendique aujourd’hui un portefeuille diversifié de clients sur le secteur du conseil, les collectivités territoriales, la banque-assurance ainsi que d’autres industries majeures. La société, fondée par Tanguy Duthion et Etienne Delouvrier, mise sur une exécution produit rapide et un accompagnement client de proximité pour s’imposer durablement sur le segment de la gouvernance Shadow IT et Shadow AI.

La référence Efficy, éditeur européen de premier plan reconnu pour son exigence opérationnelle et son ambition de souveraineté numérique, vient renforcer la crédibilité d’Avanoo sur ce marché en pleine structuration. Pour la jeune société française créée début 2024, elle confirme aussi que le moment est venu d’accélérer en Europe.

“Avanoo est là pour rester, et pour grandir en Europe. Le déploiement chez Efficy dès début 2025 conforte évidemment cette ambition dès le départ. Quand un éditeur du calibre d’Efficy, avec son exigence opérationnelle et la profondeur de son patrimoine logiciel, nous fait confiance et constate des résultats concrets peu de temps après le déploiement et encore après presque 2 ans d’usage de notre solution, c’est un signal fort : il existe une vraie place pour un acteur européen agile, exécutant rapidement, sur un marché jusqu’ici dominé par des acteurs américains plus établis. Notre cap est clair : continuer à apporter une valeur immédiate et mesurable à nos clients, et construire la plateforme de référence en Europe sur la gouvernance des usages SaaS et IA.” Tanguy Duthion, CEO et co-fondateur, Avanoo