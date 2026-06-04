Les usines croulent déjà sous les données, mais beaucoup restent coincées entre protocoles, générations d’équipements et logiciels métiers. Sans connectivité industrielle solide, impossible de transformer ces signaux terrain en informations réellement utiles pour piloter, analyser et optimiser.

Dans l’industrie, les données sont déjà partout. Automates, capteurs, systèmes de supervision, équipements de production, outils de contrôle ou installations techniques génèrent en permanence des informations : états machines, températures, consommations, alarmes, cycles, défauts, historiques ou données process. Le véritable enjeu n’est donc plus seulement de produire de la donnée. Il est surtout de réussir à la collecter correctement, à la contextualiser, à l’unifier et à la transmettre aux systèmes qui en ont réellement besoin.

Car sur le terrain, la réalité industrielle reste souvent complexe. Les données sont dispersées entre plusieurs équipements, plusieurs générations de matériels, plusieurs protocoles ou plusieurs logiciels spécialisés. Certaines informations existent déjà depuis des années, mais restent difficiles à exploiter à l’échelle globale de l’entreprise. Dans beaucoup d’environnements industriels, les flux de données restent encore cloisonnés entre les ateliers, la supervision, les applications métiers ou les systèmes informatiques. Résultat : les équipes passent du temps à rechercher des informations, à retraiter des exports ou à reconstruire manuellement des corrélations entre plusieurs systèmes. La problématique n’est donc pas uniquement technique. Elle devient rapidement opérationnelle.

Une donnée qui circule mal est une donnée difficile à exploiter. Et une donnée difficile à exploiter limite ensuite :

la supervision,

la traçabilité,

l’analyse,

l’optimisation énergétique,

la maintenance,

ou encore les projets d’amélioration continue et d’industrialisation de l’IA.

C’est là que la connectivité industrielle prend tout son sens. Aujourd’hui, connecter un environnement industriel ne consiste plus simplement à “faire remonter des variables”. Il s’agit surtout d’organiser la circulation d’informations fiables entre le terrain et les différents systèmes qui composent l’entreprise industrielle : supervision, MES, ERP, GMAO, outils analytiques ou plateformes de pilotage.

Cette approche impose de gérer plusieurs réalités simultanément :

des équipements hétérogènes,

des protocoles multiples,

des contraintes fortes de disponibilité,

des exigences de cybersécurité,

mais aussi des problématiques de pérennité et d’interopérabilité.

Dans ce contexte, les standards industriels comme OPC UA ou MQTT jouent aujourd’hui un rôle important pour faciliter les échanges entre systèmes OT et IT. Mais le sujet ne se limite pas aux protocoles eux-mêmes. Car transporter une donnée ne signifie pas encore la rendre exploitable. Une information terrain n’a de valeur que si l’on sait :

d’où elle provient,

à quel équipement elle correspond,

dans quel contexte elle a été produite,

et comment elle peut être réutilisée par d’autres systèmes.

Autrement dit, la véritable difficulté n’est pas uniquement de connecter des équipements, mais de rendre les données compréhensibles, cohérentes et exploitables à l’échelle de l’entreprise. C’est notamment pour répondre à ces enjeux que des plateformes de connectivité industrielle comme DevI/O permettent de centraliser, transformer et redistribuer les flux de données entre différents environnements industriels et informatiques, sans remettre en cause les infrastructures déjà en place. Cette capacité devient essentielle dans des architectures industrielles où coexistent souvent plusieurs générations d’équipements, plusieurs constructeurs et plusieurs technologies.

Car dans l’industrie, remplacer l’existant n’est pas toujours la solution la plus pertinente. Il est souvent plus efficace de réussir à connecter intelligemment les systèmes déjà présents afin de mieux exploiter les données qu’ils produisent quotidiennement. La connectivité industrielle devient alors bien plus qu’un simple sujet de communication entre machines. Elle constitue un véritable socle de circulation de l’information industrielle. Et c’est précisément cette circulation de l’information qui conditionne aujourd’hui la qualité de la supervision, la traçabilité des opérations, la capacité d’analyse et, plus largement, la performance globale des organisations industrielles.

Demain, les projets industriels les plus performants ne seront probablement pas ceux qui produiront le plus de données. Ce seront surtout ceux capables de faire circuler une information fiable, contextualisée et exploitable entre l’ensemble de leurs systèmes.

____________________________

Par Maxime Meunier – Analyste support chez Technilog

____________________________

À lire également :