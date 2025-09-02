Face à la complexité croissante des systèmes connectés, l’éditeur français Technilog lance DevI/O, une plateforme conçue pour unifier et protéger les flux d’informations. Ce nouveau frontal de communication entend s’imposer comme un maillon essentiel de la sécurité des données dans les environnements industriels les plus exigeants.

Technilog est un éditeur français B2B spécialisé dans l’acquisition, le traitement et la restitution de données issues d’équipements connectés. Il s’attaque aujourd’hui à l’un des défis les plus ardus des DSI du monde industriel : la fragmentation des communications industrielles. Avec la multiplication des équipements connectés, des capteurs IoT et des systèmes de supervision, la collecte de données est devenue aussi stratégique que complexe et risquée.

Avec DevI/O, l’entreprise introduit un frontal de communication multiprotocole de nouvelle génération qui sert de passerelle entre le terrain (capteurs, automates, systèmes industriels) et les applications métier (supervision, contrôle, MES, SI). Il agit à la fois comme un traducteur universel et un poste de contrôle sécurisé. Objectifs : réduire la complexité d’intégration, fiabiliser les flux et durcir la sécurité à l’heure de la convergence IT/OT et des obligations réglementaires.

Un socle unique pour des environnements hétérogènes

DevI/O agit comme frontal multiprotocole, multi-application et multicanal. L’outil connecte, unifie et sécurise les échanges de données afin d’alimenter les systèmes d’automatisation, de supervision et de contrôle industriel sans multiplier les passerelles ad hoc. Résultat : moins de points de fragilité, un plan de données plus lisible et une maintenance simplifiée.

Dans de nombreux sites industriels, la prolifération de protocoles, passerelles et connecteurs maison génère dette technique, risques de rupture et angles morts de sécurité. En apportant un point de contrôle unique, DevI/O aide à reprendre la main : la qualité de données est accrue, la supervision plus fiable, les intégrations plus rapides et la conformité facilitée (segmentation OT/IT, politiques d’accès, traçabilité).

Cette approche structurée vise à permettre aux entreprises de passer d’une gestion fragmentée et réactive de leurs données à une véritable logique d’industrialisation, où la collecte est fiable, sécurisée et performante.

Sécurité et résilience au cœur de l’architecture

Au-delà de la connectivité, DevI/O repose sur 6 piliers structurants : unification des données, haute disponibilité, interopérabilité, gestion des identités, sécurisation des flux et déploiement en DMZ pour isoler les systèmes critiques. Cette approche répond aux attentes des RSSI : cloisonnement des zones, authentification maîtrisée, réduction des surfaces d’attaque et journalisation cohérente des échanges.

Transport, industrie de procédés, aéronautique : partout où la continuité d’exploitation est critique, la combinaison frontal multiprotocole + haute disponibilité réduit les temps d’intégration et les risques opérationnels. DevI/O se destine autant aux projets de modernisation (remplacer des passerelles historiques) qu’aux déploiements neufs où l’on cherche une brique d’interconnexion pérenne plutôt qu’un empilement de connecteurs.

« Notre plateforme DevI/O est une solution adaptée aux besoins des entreprises les plus exigeantes notamment dans les secteurs du transport, de l’industrie et de l’aéronautique » souligne Xavier Thérond. Responsable support technique chez Technilog. « Ce faisant, nous accompagnons nos clients dans des projets stratégiques qui leur permettent de sécuriser leurs opérations et de recueillir et analyser en temps réel des données hétérogènes. »