L’USB, c’est pratique… jusqu’au jour où un rançongiciel monte à bord. Verrouiller ce petit “cheval de Troie” du quotidien devient une priorité quand la fiabilité opérationnelle dépend de milliers d’interventions terrain. Deutsche Bahn l’a bien compris et fait confiance au français Tyrex pour se protéger de ce risque…

Deutsche Bahn, première compagnie ferroviaire européenne, a choisi le spécialiste français de la cybersécurité TYREX pour fournir une solution innovante de protection des périphériques USB utilisés dans le cadre de ses opérations. Le contrat, conclu pour l’ensemble du groupe Deutsche Bahn, est d’une durée minimale de trois ans. Ce partenariat s’inscrit dans la démarche continue de Deutsche Bahn visant à renforcer la cybersécurité et à garantir des services ferroviaires sûrs et fiables pour ses voyageurs.

Les clés USB sont largement utilisées dans les opérations, notamment de maintenance, mais peuvent parfois comporter des risques cachés, notamment des logiciels malveillants comme des rançongiciels (ransomware) ou d’autres formes de malware. La technologie de TYREX détecte et nettoie automatiquement ces périphériques avant leur connexion, contribuant ainsi à prévenir les perturbations sur les infrastructures critiques des systèmes ferroviaires. Par ailleurs, les solutions TYREX sont déjà déployées dans d’autres secteurs sensibles où la sécurité et la fiabilité sont essentielles.

« Nous sommes très fiers de travailler avec Deutsche Bahn », déclare Caroline Bertaux, Directrice Executive et associée chez TYREX. « Ensemble, nous veillons à ce que même de petits outils du quotidien, comme les périphériques USB, ne puissent pas compromettre la sécurité et le bon fonctionnement des services ferroviaires. »

Cette collaboration illustre l’approche proactive de Deutsche Bahn en matière d’innovation et de sécurité, garantissant à des millions de passagers de pouvoir continuer à compter chaque jour sur un transport sûr et efficace. En travaillant avec TYREX et son partenaire local IC&MS / Cyber Vision (https://www.cyber-vision.de/), Deutsche Bahn renforce encore sa posture de cybersécurité tout en contribuant au développement d’un écosystème numérique européen solide, indépendant et compétitif.