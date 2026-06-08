Katun annonce avoir reçu pour la deuxième année consécutive le prestigieux prix du « Service Client de l’année » lors des Recycler Awards 2026, qui se sont tenus le 21 mai à Dortmund, en Allemagne.

Par ailleurs, la société mère de Katun, General Plastic Industrial Co., Ltd. (GPI), s’est également vu décerner le prix du « Fournisseur de l’année », ce qui vient souligner une fois de plus l’excellente réputation de cette entreprise internationale en matière de qualité, de service et de leadership dans le secteur.

Les Recycler Awards, décernés chaque année, récompensent les réalisations, l’innovation et la contribution dans le secteur des consommables d’impression et du reconditionnement, et rassemblent des entreprises et des professionnels de premier plan venus de toute l’Europe. Le fait que Katun ait été désigné « Service Client de l’année » pour la deuxième année consécutive souligne son engagement sans faille à fournir une assistance fiable et réactive sur une vaste zone géographique, ainsi que l’importance qu’il accorde en permanence à la réussite de ses partenaires revendeurs.

Les Recycler Awards se distinguent dans le secteur, car les lauréats sont désignés par un vote des professionnels de l’impression et du grand public. Cette année, les prix ont recueilli plus de 45 000 votes toutes catégories confondues.

« Nous sommes honorés d’être une nouvelle fois récompensés pour l’excellence du service client de Katun », a déclaré Cinzia Gandini, Directrice Générale de Katun pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). « Ce prix témoigne du dévouement et du travail acharné de toute notre équipe, dont l’engagement à offrir une expérience réactive, fiable et de grande qualité ne cesse de renforcer nos partenariats à travers l’Europe. »

« Nous sommes ravis de voir Katun remporter le prix du Service Client de l’année pour la deuxième année consécutive lors des Recycler Awards », a déclaré Stefanie Unland, rédactrice en chef et éditrice de The Recycler. « Cette catégorie revêt une importance particulière, car elle est déterminée par les votes de l’ensemble du secteur de l’impression et du grand public, ce qui reflète la solide réputation que Katun s’est forgée auprès de ses clients et partenaires. Cette distinction témoigne clairement de l’engagement constant de Katun en matière de service, de fiabilité et de soutien aux revendeurs. »

Ce prix illustre l’engagement continu de Katun envers la satisfaction de ses clients, ainsi que son exigence en matière de fiabilité et de qualité, consolidant sa position de leader orienté client sur le marché mondial de l’impression.