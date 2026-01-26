Acteur engagé dans l’industrie du numérique, NXO a positionné le sujet de la RSE au centre de sa gouvernance et de sa stratégie de croissance ces dernières années. C’est dans ce contexte que la maîtrise de son impact carbone est un élément clé de ses actions.

« Face à l’urgence climatique, de plus en plus d’organisations attendent de leurs partenaires des engagements mesurables, vérifiables et alignés avec les objectifs internationaux. C’est dans cette logique que NXO s’inscrit dans la démarche Science Based Targets initiative (SBTi), un cadre de référence international né dans le prolongement des accords de Paris, porté par le CDP, le Pacte Mondial des Nations Unies, le WRI et le WWF. » Philippe Bausière, Responsable de la RSE chez NXO

Un processus d’évaluation de référence

Concrètement, cette certification repose sur des éléments probants :

– Une trajectoire de décarbonation fondée sur la science

– Des objectifs compatibles avec la limitation du réchauffement climatique à +1,5 °C pour les scopes 1 et 2 et à WB2 (well below 2) pour les émissions de scope 3

– Une approche transparente couvrant l’ensemble des émissions (scopes 1, 2 et 3)

Dans ce contexte, d’ici 2035, NXO s’est engagé sur un objectif concret de réduire de 63 % ses émissions sur les scopes 1 et 2 et de 37,5 % sur le scope 3. Cette trajectoire, étayée par des moyens concrets, a été analysée et validée par le SBTi comme étant conforme aux exigences scientifiques actuelles. Pour les clients et les partenaires du groupe, il s’agit donc de l’assurance de s’appuyer sur un acteur dont les engagements climat sont structurés, crédibles et alignés avec leurs propres objectifs de responsabilité environnementale.

Nathalie Magand, Directrice Générale de NXO « Nous sommes fiers de pouvoir accéder à cette nouvelle certification qui vient compléter les nombreux référencements déjà obtenus et qui mettent en avant l’importance que nous accordons à la RSE. Que ce soit en interne ou en externe, nos orientations sont claires : mettre en place des actions à impact mesurables et riches de sens. Plus que jamais, NXO FAYAT a pour ambition de se positionner comme l’un des acteurs les plus vertueux de son marché en construisant des trajectoires de développement reposant sur une approche durable. »