Camunda, le leader de l’automatisation agentique, a annoncé la nomination de Ryan Shopp au poste de directeur marketing (CMO). Ryan cumule plus de 20 ans d’expérience en marketing de croissance et en marketing produit dans le secteur des technologies d’entreprise. Avant de rejoindre Camunda, Ryan a occupé le poste de directeur marketing (CMO) chez mabl, leader de l’automatisation des tests nativement basée sur l’IA. Auparavant, il a occupé des postes de direction marketing senior chez Deep Instinct, AppDynamics et New Relic.

En tant que CMO, Ryan s’attachera à développer les activités marketing de Camunda et à créer un puissant moteur de croissance marketing. Il aura la charge d’accroître la visibilité de la marque auprès des entreprises et à travers l’écosystème de partenaires, en mettant en avant la manière dont la plateforme Camunda permet aux organisations de concevoir et d’orchestrer des agents plus intelligents, plus connectés et de confiance à grande échelle.

Fin 2024, Camunda a dépassé le cap des 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents et l’entreprise a bénéficié d’une excellente dynamique de marché sur les 12 derniers mois. Camunda a été récemment désigné par Gartner commeVisionnaire dans son Magic Quadrant™ 2025 pour les technologies d’orchestration et d’automatisation d’entreprise (BOAT) et comme Acteur Performant dans le rapport The Forrester Wave™: Digital Process Automation Software, Q3 2025. Aujourd’hui, 9 des 10 plus grandes entreprises bancaires et 4 des 5 plus grandes compagnies d’assurance mondiales font confiance à Camunda.

« C’est une période enthousiasmante pour intégrer Camunda, l’automatisation agentique connaissant un essor fulgurant, car les organisations veulent libérer toute la valeur de l’IA agentique », a affirmé Ryan Shopp. « Je suis impatient de faire progresser la stratégie de mise sur le marché de Camunda et de contribuer à la prochaine phase de croissance de l’entreprise. »

« Ryan dispose d’une vaste expérience dans les technologies d’entreprise et d’une excellente connaissance des marchés américains et internationaux, ce qui représente un atout précieux pour soutenir la croissance de Camunda », a déclaré Jakob Freund, PDG et cofondateur de Camunda. « L’orchestration agentique étant fondamentale pour déployer l’automatisation d’entreprise, Ryan jouera un rôle essentiel pour promouvoir les atouts de la plateforme Camunda à mesure que nous renforçons notre présence mondiale. »