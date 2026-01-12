Dstny annonce la disponibilité immédiate d’un nouveau livre blanc à destination des PME et TPE souhaitant améliorer leurs processus de collaboration grâce au travail hybride. Le travail hybride est devenu un incontournable au quotidien. Ce qui avait commencé comme une solution d’urgence pendant la Covid est devenu une façon intelligente de travailler : plus productive, plus flexible et plus satisfaisante. Mais penser que quelques jours de télétravail suffisent serait une erreur. Cela demande bien plus : une vision claire, les bons outils et un plan solide.

Olivier Marcillaud, Directeur Général chez Dstny France « Chez Dstny, nous avons déjà aidé de nombreuses entreprises en Europe à mettre en place le travail hybride de façon efficace. Dans ce guide, découvrez comment mieux aligner vos collaborateurs, vos processus et vos technologies. »

Cet ouvrage didactique abordera des notions clés comme : qu’est-ce que le travail hybride, pourquoi un modèle de travail hybride est-il si important, quels sont les avantages et défis du travail hybride ou encore comment réussir le travail hybride ? Différents focus sur l’expérience employé, l’expérience client, l’intégration, la mobilité, l’IA et l’automatisation seront également abordés.

Pour s’approprier tous ces concepts et aborder son projet de travail hybride dans les meilleures conditions, rendez-vous ici