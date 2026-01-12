Les attaques s’enchaînent, la pression monte, et les équipes cyber peinent à se renforcer. Quand le marché manque de spécialistes, les formations co-pilotées avec les entreprises et orientées terrain deviennent le moyen le plus direct de sécuriser les opérations. Certifications, mises en situation et dispositifs type cyberwar room transforment la formation en pipeline de compétences, prêt à alimenter SOC, projets et gouvernance.

Avec plus de 4 384 événements de sécurité majeurs traités par l’Anssi en 2024 (soit plus de 15 % par rapport à 2023), la cybersécurité se positionne comme un sujet central pour toutes les organisations. En ce sens, les TPE, PME, ETI, grands comptes et structures publiques doivent repenser en profondeur leur gouvernance pour protéger leur patrimoine numérique, sécuriser leurs opérations quotidiennes et ne pas subir de rupture d’exploitation. C’est dans ce contexte que renforcer ses équipes cyber est un véritable enjeu.

Mais recruter et fidéliser des experts cyber est un exercice particulièrement complexe au regard de la pénurie de compétences. En effet, trop peu de jeunes diplômés sont aujourd’hui véritablement spécialisés sur ce domaine. Selon l’ISC2 Cybersécurity Workforce Study 2024, l’écart entre la demande et l’offre de professionnels qualifiés atteint près de 4,8 millions de personnes à l’échelle mondiale, soit une augmentation de plus de 19 % en un an. Il est donc stratégique pour les écoles, universités et organismes de formation de prendre en compte ce point et de faire évoluer leurs cursus de formation.

Proposer des formations en phase avec les besoins du marché

L’ingénierie pédagogique couplée à l’expertise est un axe central pour proposer des cursus cyber certifiants, de qualité et permettant aux étudiants de pouvoir rapidement répondre aux attentes des professionnels. C’est précisément dans ce contexte que les relations écoles/entreprises sont fondamentales. Il est alors possible de créer des cursus reposant sur les règles de l’art et de positionner l’excellence technologique et pédagogique au centre des formations proposées. Les étudiants bénéficient ainsi de la certitude de valoriser rapidement leur formation et de pouvoir trouver des opportunités professionnelles à forte valeur ajoutée.

Un véritable vivier de compétences et de recrutement pour les entreprises

Se rapprocher des écoles est donc une véritable opportunité pour les professionnels de tisser avec les étudiants des relations étroites et de pouvoir à terme en intégrer une partie au sein de leurs équipes. En ce sens, nombre d’entreprises investissent des ressources importantes pour positionner leurs experts au sein des écoles. Ces derniers occupent alors des rôles structurants, interviennent régulièrement et contribuent à donner une véritable valeur aux cursus proposés. On notera également que ces professionnels sont indispensables pour faire évoluer en continu les programmes et les adapter aux évolutions du marché. La cybersécurité est en effet un sujet dynamique où les menaces évoluent rapidement et imposent de nouvelles protections. La collaboration étroite entre les entreprises et les écoles devrait donc rapidement permettre aux formations cyber de gagner en maturité et de donner une valeur toujours plus importante aux diplômes délivrés.

Des formations pratiques rapidement transposables en entreprise

Au-delà de la qualité des contenus théoriques dispensés, il est fondamental de positionner les cas pratiques dans les cursus de formation. Dès lors, différentes initiatives sont possibles et permettent de donner une nouvelle dimension à l’enseignement délivré : certifier des étudiants sur des technologies reconnues, les mettre en situation concrète, lancer des cursus de sensibilisation, proposer des vrais espaces de travail comme des cyberwar rooms, développer des scénarios offensifs et défensifs, etc. Tous ces éléments permettent de faire la différence entre les cursus et de s’assurer de bénéficier de tous les fondamentaux pour accéder rapidement à un emploi dès sa sortie d’école : Analyste Cybersécurité, Chef de projets, etc.

Dans un contexte géopolitique complexe où les notions de souveraineté et de cyberdéfense sont désormais une priorité, il est donc stratégique de permettre aux entreprises et organisations publiques de se protéger efficacement contre des menaces toujours plus complexes. Former massivement des experts cyber est alors un sujet d’importance vitale qui doit être au cœur des stratégies pédagogiques des écoles et organismes de formation. Pour les étudiants, ce sera aussi une véritable opportunité de pouvoir évoluer dans un secteur dynamique, d’accéder rapidement à des emplois passionnants (92 % des jeunes diplômés trouvent un emploi en moins de 6 mois après l’obtention du titre Expert en Cybersécurité), puis de développer leur employabilité à long terme.

Par Pierre-Henri Dubois, Directeur et Chef d’Etablissement de Sophia Ynov Campus

