Automatiser, prédire, personnaliser : l’IA Générative décuple la performance des métiers, mais sa réussite dépend de la capacité à créer un terrain d’entente avec la DSI. Sa mise en œuvre nécessite une approche concertée, où valeur ajoutée métier, intégration technologique et gouvernance des données se rejoignent.

L’intelligence artificielle générative bouleverse les organisations en permettant de nouvelles façons d’interagir avec les données et les systèmes. Elle devient un levier stratégique pour automatiser les tâches répétitives, améliorer la prise de décision et renforcer l’innovation dans les métiers. Ces derniers recherchent agilité et personnalisation, tandis que la DSI doit garantir la stabilité, la sécurité et la conformité des systèmes. Cette dichotomie peut freiner l’adoption de solutions IA si elle n’est pas abordée de manière collaborative.

Réconcilier métiers et DSI : les prérequis

1 – Diagnostiquer les besoins

Avant de se lancer, place au bilan. Impossible d’implémenter l’IA générative sans une vision claire des attentes métiers et des contraintes de la DSI. L’objectif ? Trouver des points de convergence pour éviter les faux départs et maximiser l’impact de l’intégration de l’IAG. Les équipes opérationnelles n’ont qu’un objectif : gagner en efficacité. Cela se traduit de différentes façons : automatiser les tâches répétitives, optimiser les processus internes, faciliter l’accès à l’information… Ces besoins varient selon les métiers, mais une chose est sûre : l’objectif est d’optimiser les processus pour faire mieux, plus vite et plus simplement.

Côté DSI, les freins peuvent être :

* La sécurité et la confidentialité, où vont les données ? Qui y accède ?

* La compatibilité avec l’existant : l’IA doit s’intégrer aux outils en place,

* La maîtrise des coûts : éviter les dépenses non anticipées,

* Et la conformité : respect du RGPD, auditabilité, usage éthique.

Sans cette prise de recul générale, les projets IAG peuvent rapidement provoquer des frictions. D’où l’importance de construire un dialogue constructif entre métiers et DSI, dès les premières réflexions.

2 – Sélectionner les cas d’usage IA à forte valeur ajoutée

Les cas d’usage étant nombreux, mieux vaut cibler les projets qui apportent un réel bénéfice aux métiers et qui restent maîtrisables pour la DSI.

Certains usages se démarquent immédiatement :

* La génération automatique de contenus, par exemple, permet de produire des rapports, des emails ou des synthèses en un temps record. Par exemple, l’IA peut rédiger un rapport financier mensuel en analysant automatiquement les tendances des ventes, les dépenses et les prévisions, permettant ainsi aux dirigeants de prendre des décisions plus rapidement.

* Appliquée à la logistique, l’IAG optimise les livraisons et la gestion des stocks. Elle analyse en temps réel le trafic et la météo pour recommander les itinéraires les plus rapides, réduisant ainsi les coûts et les délais. Elle ajuste également les niveaux de stock en fonction de la demande, évitant les ruptures et les surstocks. Enfin, l’IA optimise l’organisation des entrepôts pour accélérer la préparation des commandes.

* Mise au service des services juridiques, l’IAG simplifie le travail en automatisant la rédaction et l’analyse des contrats. Elle permet d’identifier les clauses obsolètes et les risques juridiques, assurant une conformité continue aux réglementations. Elle peut aussi scanner des milliers de documents pour repérer des incohérences ou des opportunités d’optimisation contractuelle. Elle permet par ailleurs d’automatiser l’audit de conformité en croisant les contrats avec les obligations légales spécifiques à chaque secteur d’activité.

* Déployée au service de la maintenance et de la production industrielle, l’IAG peut prévoir les pannes grâce à des capteurs connectés. Elle ajuste automatiquement les paramètres des machines pour en maximiser l’efficacité et détecte les anomalies qualité sur les lignes de production.

* L’intelligence artificielle transforme enfin le service client avec des chatbots intelligents capables de répondre instantanément aux demandes courantes. Elle analyse aussi les émotions des clients pour adapter les réponses et propose des recommandations personnalisées en fonction de l’historique d’achat.

Une fois les cas d’usages identifiés, il est important de veiller à la cohérence du projet IAG :

* Son impact métier doit être significatif en termes de gain de temps, d’efficacité ou de satisfaction.

* Il doit être techniquement faisable sans bouleverser l’existant.

* Enfin, son ROI doit être clair et facilement mesurable : si les bénéfices ne dépassent pas largement les coûts, mieux vaut passer son chemin.

Choisir des outils et méthodologies pour une adoption réussie

Bien que chaque projet soit issu de besoins métiers, l’IA ne doit pas être une pièce rapportée : elle doit être configurée pour fonctionner avec l’infrastructure existante, et non contre elle. Vérifier la compatibilité avec les outils déjà en place évite les mauvaises surprises. Cloud ou On-premise, intégration API, interface No Code ou Low Code… Chaque choix technologique doit servir l’usage et non compliquer le quotidien des équipes.

Du côté de la DSI, le critère de la sécurité reste non négociable : l’IA doit respecter les normes en vigueur et garantir la protection des données sensibles. Notez que les utilisateurs ne doivent pas découvrir l’IA une fois qu’elle est déployée. Mieux vaut les impliquer dès le départ. Le design thinking et la co-création permettent de tester des prototypes, d’ajuster les fonctionnalités et de lever les blocages en amont. Former les collaborateurs est aussi un passage obligé. Qu’il s’agisse de modules e-learning, de formations en présentiel ou de hackathons internes, chacun doit comprendre comment utiliser l’IAG efficacement et en tirer le meilleur parti.

Réconcilier les enjeux des métiers avec les impératifs de la DSI est une nécessité stratégique pour faire de l’intelligence artificielle générative un levier de performance et d’innovation à l’échelle de l’organisation. Cette réconciliation passe par une démarche en trois temps : écouter les besoins métiers pour identifier des cas d’usage concrets et à forte valeur ajoutée, intégrer les exigences de la DSI dès la conception pour garantir la sécurité, la conformité et l’évolutivité des solutions, et enfin, créer une dynamique collective autour de l’adoption, de l’expérimentation et de la formation. L’IAG ne doit pas être imposée par le haut ni émerger de manière anarchique via des initiatives isolées : elle doit être co-construite, orchestrée et alignée avec la vision stratégique de l’entreprise. C’est à cette condition que l’IA générative pourra s’ancrer durablement dans les usages, renforcer la collaboration entre les équipes et transformer l’intelligence collective en véritable avantage compétitif.

Par Sébastien Marche chez Experteam

