Shortways, éditeur Saas d’un assistant digital visant à simplifier l’utilisation des applications d’entreprises, fait évoluer son partenariat avec le cabinet de conseil KaOra Partners en intégrant à son offre sa nouvelle solution Smart Ticketing.

Une solution de nouvelle génération basée sur l’IA

Smart Ticketing se positionne donc comme une plateforme de gestion des tickets de support utilisateurs intégrée aux applications métiers (SIRH, ERP, CRM, etc.). Ainsi, les utilisateurs saisissent des tickets contextualisés depuis l’écran de leur application. Ces tickets sont enrichis des données de l’application. Ils chattent en temps réel avec les équipes support et accèdent à une base de connaissance de réponses aux problèmes connus. La productivité des équipes support est alors améliorée et les utilisateurs mieux accompagnés dans leurs demandes. Cela permet aussi de réduire la pression sur le service support et d’avoir moins de tickets à gérer.

Un complément au partenariat historique

Depuis plusieurs années, KaOra Partners intègre et distribue la plateforme Shortways auprès de ses clients. Avec l’ajout de la solution Smart Ticketing, le cabinet de conseil va aller encore plus loin et permet à ses clients de bénéficier d’une solution de support contextualisée aux utilisateurs métier et intégrant l’IA. Cette proposition de valeur est un solide différenciateur qui permettra à KaOra Partners de renforcer son avantage concurrentiel et d’accompagner efficacement ses clients dans leurs projets d’adoption de leurs solutions de gestion et ERP.

Toan NGUYEN, Président de Shortways « Nous sommes fiers d’étendre notre partenariat avec KaOra Partners qui se positionne comme un expert unanimement reconnu sur son marché. Notre nouvelle solution, en phase avec les attentes des entreprises, vient compléter notre offre historique et accélérer les processus d’appropriation des ERP déployés chez nos clients. »

Sébastien CALVEZ, Président de Kaora Partners « Lors de nos projets d’intégration de l’ERP Cloud, nous accompagnons nos clients dès la mise en production et pendant les premiers mois d’utilisation. Grâce à la solution Smart Ticketing, ils bénéficient d’un support réactif et contextualisé, ce qui favorise une appropriation rapide de l’outil, une réduction des sollicitations au support et une satisfaction accrue des utilisateurs. Cet accompagnement personnalisé est un véritable levier de réussite pour leurs projets. »