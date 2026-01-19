HDSN, le leader français spécialisé dans la conception et la fabrication de capteurs prédictifs, annonce un franc succès de sa convention annuelle qui a réuni une centaine de clients et partenaires.

À cette occasion, l’équipe de HDSN a su proposer de nombreuses interventions d’acteurs complémentaires comme Axa France, MSIG, ECC RITTAL, RISKCARE, ABEILLE ASSURANCES ou encore IGNICITE qui ont évoqué tour à tour l’importance de prévenir le risque d’incendie ou de sinistre lié aux dysfonctionnements des armoires électriques. Ces différentes prises de parole pratiques et didactiques ont permis de mettre en avant l’importance de pouvoir anticiper ces dysfonctionnements et de s’appuyer sur des solutions prédictives de nouvelle génération à l’image de HDSN.

Christophe POTTIER, Directeur commercial chez HDSN « Les échanges sur notre événement ont confirmé un constat désormais largement partagé entre industriels, assureurs et tiers de confiance : le risque électrique reste massivement sous-maîtrisé alors même qu’il concentre les impacts économiques les plus lourds. Il a été rappelé que les incendies d’origine électrique ne représentent qu’environ 5 % des sinistres, mais pèsent près de 50 % des montants indemnisés selon Loïc Capoulun de MSIG. Ce déséquilibre s’explique par la nature des défaillances électriques : lentes, progressives, invisibles, mais à effets brutaux. »

Les limites des dispositifs actuels et la montée en puissance de l’approche prédictive

La thermographie annuelle Q19 reste une photographie ponctuelle, incapable de capter des phénomènes intermittents. Les systèmes de protection et d’extinction interviennent tard dans la cinétique incendie et cherchent surtout à limiter un départ de feu, sans agir sur les mécanismes initiaux de dégradation. Ces limites sont d’autant plus critiques que la durée de vie moyenne des tableaux électriques, souvent dépassée, est estimée entre 20 et 25 ans. Dans ce contexte, E-PREDICT a été présenté comme une réponse structurante.

Certifié par le CNPP au plan international, E-PREDICT détecte des signatures physico-chimiques annonciatrices de dégradations réelles plusieurs heures ou jours avant toute fumée ou dégradation visible. Des cas concrets ont illustré des interventions anticipées sur des équipements atteignant 107 °C, évitant des arrêts d’exploitation pouvant représenter plusieurs centaines de milliers d’euros.

Prévention prédictive et changement des comportements

E-PREDICT ne se limite pas à une technologie : c’est une offre globale de services conçue pour accompagner durablement l’évolution des pratiques, en ancrant les bons réflexes de prévention au cœur des organisations. Formation, audits, validation de la conformité technique des installations et de l’organisation de la maintenance prédictive du client sont des données centrales. Procédures et tiers de confiance indépendants constituent alors le socle d’une prévention prédictive réellement opérationnelle. Cette approche fait écho à l’évolution du modèle assurantiel soutenu par Youcef Ouammou chez AXA France pour qui l’assurance ne peut plus se limiter à l’indemnisation a posteriori.

Une croissance affirmée et des nouveautés à venir en 2026

De son côté, HDSN est revenu sur son bilan 2025, a annoncé le déploiement de son 30 000 ème dispositif e-predict et a présenté en avant-première ses orientations 2026. Il a notamment été évoqué les nouvelles solutions bientôt disponibles au catalogue. En effet, après s’être imposé sur les marchés de l’industrie, des datacenters et plus récemment du maritime, le groupe ambitionne désormais d’ouvrir de nouveaux segments comme celui des batteries par exemple.

Frédéric BONNARD, Président de HDSN « Nous remercions l’ensemble de nos clients et partenaires de nous avoir rejoints pour partager leur expérience et expertise. 2025 a été une année de forte accélération pour HDSN qui a développé ses parts de marché auprès d’acteurs de premier plan dans des secteurs stratégiques. Nous avons de solides ambitions pour cette nouvelle année et allons une nouvelle fois nous distinguer en annonçant la sortie prochaine de nouvelles solutions prédictives »