Aldes, acteur incontournable de la ventilation et du confort thermique en France, équipe au quotidien les professionnels du bâtiment, les exploitants et les artisans. Pour répondre aux nouveaux usages de ses clients, l’industriel a déployé un portail B2B sur OroCommerce. L’objectifé tant d’automatiser sa politique tarifaire, alléger la charge de travail de ses équipes et offrir un service de commande disponible 24h/24 et 7j/7.

Alors qu’Aldes célébrait son centenaire en 2025, Aldes – spécialiste de la ventilation, du confort thermique et de la protection incendie en France et à l’international – s’est retrouvé à un carrefour stratégique. Au début des années 2020, alors que la concurrence proposait déjà des parcours d’achat en ligne fluides, Aldes gérait encore ses commandes de façon traditionnelle. L’entreprise était confrontée à trois pressions majeures :

Le décalage avec le marché : L’absence d’une prise de commande 24h/24 face à des concurrents déjà équipés.

Le manque d’autonomie des clients : impossible pour eux de consulter leurs tarifs négociés, leur historique de commande ou aux données de leur compte.

Face à ce constat, la direction a tranché : il fallait accélérer la digitalisation. L’ambition était de lancer une véritable plateforme e-commerce B2B capable de soulager les processus internes, d’optimiser l’expérience client et de consolider la place de leader d’Aldes pour la décennie à venir.

Perrine Deudon, Digital Communication & E-commerce Project Manager « La plateforme a ouvert un nouveau champ de services jusqu’alors inédit : la prise de commande 24h/24 et 7j/7, la transparence immédiate des tarifs et une gestion de compte en totale autonomie. C’était une attente forte de nos clients ; nous avons enfin les moyens d’y répondre. »

La réponse d’ORO et les bénéfices constatées

Aldes a évalué les différentes solutions du marché sur la base d’exigences techniques pointues, bien au-delà des simples capacités du storefront e-commerce.

Le choix s’est porté sur OroCommerce. La solution a su prouver sa capacité à maîtriser les complexités inhérentes au B2B : tarification personnalisée par client, gestion des droits d’accès, et synchronisation des données garantissant l’exactitude des commandes, des stocks et des fiches produits.

Accompagné par l’agence DATASOLUTION pour l’intégration, Aldes a paramétré la plateforme pour pour gérer des milliers de déclinaisons tarifaires, tout en assurant une connexion parfaite avec son ERP SAP et son PIM Nextpage. Dans un premier temps, le portail a été ouvert à quelques artisans et installateurs, la cible la plus demandeuse de ce type de service. Ces professionnels peuvent désormais se connecter à tout moment, consulter leurs tarifs remisés, vérifier la disponibilité des produits en temps réel et valider leur panier. Le système contrôle automatiquement les conditions commerciales avant de transmettre la commande à SAP pour le traitement logistique.

Aujourd’hui, le portail gère de manière autonome :

L’application automatisée des tarifs négociés par client.

La remontée des stocks en temps réel depuis l’ERP (synchronisée avec sap).

La prise de commande.

Un espace client en libre-service (historique de commandes et informations du compte).

Une disponibilité en continu (24/7).

Lancé courant 2025, le portail a clôturé sa première année avec un revenu en ligne dépassant l’objectif initial de 20%. Avec déjà 1 000 clients actifs, Aldes vise le cap des 3 000 utilisateurs à court terme et table sur 10 millions d’euros de chiffre d’affaires sur les ventes digitales d’ici dix ans. La stratégie adoptée par Aldes est résolument pragmatique : cibler en priorité les besoins les plus évidents, valider la robustesse de l’outil, puis accélérer son déploiement. Résultat ? Les installateurs gagnent en autonomie, et Aldes s’appuie désormais sur une infrastructure évolutive, capable de soutenir sa croissance au rythme de l’adoption numérique de ses clients.