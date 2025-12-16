Telehouse France, leader mondial de l’hébergement en datacenters, fait évoluer son équipe de Direction. Cette nomination est une étape clé pour Telehouse France qui démontre sa capacité à investir en continu et à s’entourer des meilleurs experts pour sécuriser au mieux ses opérations et ses infrastructures.

Dans le cadre de sa mission, Alizée Souchu pilotera une équipe dédiée à la sécurité physique et à la sûreté, répartie sur l’ensemble des sites du groupe à l’échelle nationale. Son rôle est de définir une stratégie de sécurité globale, incluant des standards stricts, conformes aux normes françaises et internationales. Cette approche permet de sécuriser l’accès, les flux, les équipements, mais aussi les zones clientes, qui exigent un très haut niveau de confidentialité et de protection.

Alizée Souchu bénéficie d’une solide expérience professionnelle acquise dans la protection de sites sensibles, en particulier dans des environnements hautement réglementés. Avant de rejoindre Telehouse, elle a évolué dans des structures de premier plan à l’image de Disney Land Paris, BNP Paribas ou encore dernièrement AWS où elle a occupé différents postes dont ceux de Datacenter Securiy Manager et Area Security Manager.

Alizée Souchu est diplômée des universités de Nanterre et de Paris Est Marne-la-Vallée. Elle est titulaire d’un master en Sciences politiques et management du risque et d’un master en Business Intelligence – Intelligence Stratégique et Analyse des Risques et des Territoires.

Alizée Souchu, Security Manager chez Telehouse France « Ma mission est claire : garantir la sécurité de nos datacenters et offrir à nos clients un environnement fiable pour héberger leurs infrastructures les plus sensibles. Dans un datacenter, la sécurité n’est pas une option, c’est une condition essentielle de performance et de confiance. La sécurité ne s’arrête pas aux murs de nos datacenters. Nous intégrons également les risques exogènes dans notre analyse : risques climatiques, mouvements sociaux, risques liés à la géographie urbaine, etc. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités locales, les services de secours et nos partenaires pour cartographier ces risques externes et garantir la sécurité des espaces de nos clients. L’objectif est d’assurer la résilience de nos infrastructures, quelles que soient les circonstances, et de protéger nos clients contre toute interruption non planifiée. »