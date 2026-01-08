L’éditeur ASC Technologies confirme son expertise dans le secteur bancaire en mettant à sa disposition une solution de nouvelle génération pour veiller à la conformité des échanges avec les clients.

Éric Buhagiar, Directeur général d’ASC Technologies France « Les institutions financières sont tenues de veiller à ce que chaque réunion de conseil avec les clients respecte les réglementations telles que la FCA ou la loi Dodd-Frank. L’arrivée de MiFID III renforce également le besoin d’anticiper les problèmes de non-conformité et d’analyser le plus tôt possible, et dans la complétude des conversations, le contenu des échanges. Les contrôles manuels visant à garantir une conformité totale sont lents, incomplets et inefficaces. »

Une solution reposant sur les règles de l’art

Recording Insights d’ASC Technologies est la solution de conformité basée sur l‘IA pour Microsoft Teams. Elle enregistre, analyse et vérifie chaque interaction avec les clients pour favoriser la conformité aux exigences réglementaires. Dans Recording Insights, AI Policy Engine offre des templates de politique d’IA préconfigurés et spécifiquement adaptés aux exigences des banques et des institutions financières.

Principales caractéristiques de la solution :

Préconfiguré et conforme aux lois en vigueur : Modèles de conformité prêts à l’emploi pour MiFID II, FCA et Dodd-Frank.

Toujours à jour : Mises à jour régulières en cas de modification des exigences légales.

Contrôle de conformité : L’IA surveille automatiquement toutes les conversations des équipes, sans exception.

Contrôle de conformité en temps réel : Contrôle en temps réel et donne des indications sur d’éventuelles violations – pas de retards, pas d’incertitudes.

Intégration transparente : Fonctionne en mode natif dans Microsoft Teams et Copilot 365

Tableaux de bord et rapports : Tableaux de bord personnalisables et accès à des statistiques précises pour un pilotage efficient.

Éric Buhagiar, Directeur général d’ASC Technologies France « Une erreur peut avoir de graves conséquences en matière de conformité. Même de petites erreurs dans la communication avec les clients peuvent entraîner des violations de la réglementation en vertu de MiFID II, de Dodd-Frank ou de la FCA. Notre solution permet aux acteurs bancaires de mener à bien leurs opérations en toute conformité. »