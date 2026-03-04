bconnex group, acteur européen engagé de l’IT responsable, né de la fusion de betoobe et Connexing, joue la carte de la qualité et de la sécurité en annonçant l’obtention de la certification ISO 27001.

La certification ISO 27001 est une norme internationale qui définit les exigences relatives à un système de management de la sécurité de l’information (SMSI). Elle garantit que les entreprises certifiées ont mis en place un ensemble de processus, de bonnes pratiques et de contrôles rigoureux pour protéger les données sensibles contre les menaces, qu’elles soient internes ou externes.

Fort de cette annonce, bconnex group démontre sa capacité à investir très fortement pour faire évoluer en continu ses infrastructures et ses processus afin de se positionner comme un partenaire de confiance pour l’ensemble de ses clients. Cette posture permet au groupe d’accompagner chaque année des clients sensibles dans leurs stratégies de Cybersécurité autour des flottes numériques.

Pour Sébastien REVERDY, CEO de bconnex Group, « cette certification portée par Julien FOURNIER, Directeur associé chez Bconnex Group, est la reconnaissance que notre système de sécurité de l’information intègre les meilleures pratiques du marché. Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises exigent cette certification de leurs prestataires IT. C’est devenu indispensable pour répondre à leurs besoins, et nos clients ont raison de l’exiger. Cela renforce la confiance qu’ils nous accordent. Mais surtout, cela nous engage pour la suite. Parce qu’obtenir la certification n’est qu’une étape. La maintenir nécessite un autre niveau d’exigence. Rester rigoureux, exigeants, cohérents. Au quotidien, c’est ce que nous comptons faire grâce à la Qualité et l’engagement de nos équipes. »