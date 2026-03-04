ITS Integra, infogéreur et hébergeur multi-Cloud, accompagne CertEurope dans un vaste projet de refonte de son infrastructure et de son infogérance.

CertEurope, filiale française du groupe Tinexta InfoCert, est la première Autorité de Certification en France et prestataire de services de confiance pour garantir la sécurité et la traçabilité des échanges numériques. La société propose des solutions autour de la signature électronique, de la sécurisation des échanges, de l’identité numérique ou de l’onboarding client.

Dans le cadre de son activité, s’appuyer sur une infrastructure souveraine de nouvelle génération, performante, toujours disponible et hautement sécurisée est un prérequis. C’est dans ce contexte que CertEurope a décidé de faire évoluer son organisation et de confier l’infogérance de son SI à un expert français disposant de compétences et de savoir-faire étendus.

Après étude des propositions du marché, l’offre d’ITS Integra a été sélectionnée. Ce choix s’explique par la qualité de la réponse apportée, par l’expertise des équipes, leur sens de l’écoute et de l’accompagnement, la robustesse des infrastructures et les certifications obtenues : ISO 27001, ISO 9001, HDS v2, qualification SecNumCloud en cours, etc.

Mené en deux temps, le projet a commencé par la phase d’infogérance, permettant à CertEurope de bénéficier d’un service premium et de disposer d’un SI toujours disponible, performant et sécurisé en mode 24/7.

Dans un second temps, une migration de l’infrastructure a été réalisée avec succès au sein du Data Center français d’ITS Integra, avec également un changement des équipements (passage de Proxmox à un nouvel hyperviseur VMware, etc.). Pour tenir les échéances clients, cette migration a été menée en temps record : 3,5 mois au lieu des 6 mois initialement prévus, alors même que le planning de départ était déjà particulièrement challengeant. Désormais, ITS Integra est en charge de l’ensemble des sujets IaaS et PaaS. Livré en deux fois moins de temps, ce projet a tenu toutes ses promesses.

Frédéric FOUYET, Chief Information Security Officer chez CertEurope : « Nous appuyer sur un partenaire de confiance français pour faire évoluer, héberger et maintenir en conditions opérationnelles notre infrastructure souveraine est un élément stratégique. ITS Integra a su répondre en tous points à nos besoins et mobiliser une équipe pluridisciplinaire d’une vingtaine de collaborateurs bénéficiant de compétences réseaux, base de données, stockage, etc. Cet accompagnement de qualité est un élément fondamental qui nous permet de mener à bien nos opérations au quotidien. »